Audiensi Diam-diam Pimpinan DPR dan Mahasiswa Diwujudkan di Senayan

Pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, usai menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).
JawaPos.com – Pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan, usai menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).
Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, sejumlah perwakilan mahasiswa mulai memasuki kompleks parlemen sekitar pukul 18.00 WIB, untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pimpinan DPR.
Sejumlah elemen mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain perwakilan dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara, serta Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO).
Kehadiran para mahasiswa disambut oleh jajaran pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan itu, tampak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Selain pimpinan DPR, audiensi juga dihadiri sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan. Mereka di antaranya Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam.
Meski demikian, pertemuan antara Pimpinan DPR dan sejumlah perwakilan mahasiswa itu digelar secara tertutup. Pimpinan DPR bakal menyampaikan hasil pembahasan, setelah pertemuan tersebut digelar.
Sebelumnya, Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6).
Besarnya jumlah massa membuat ruas jalan di depan kompleks parlemen yang mengarah ke kawasan Slipi, Jakarta Barat, tidak dapat dilalui kendaraan.
Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Trisakti, Muhammad Putra, menegaskan seharusnya DPR memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan. Namun, fungsi tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
"Kenapa kami memilih di gedung DPR? Pertama, kami melihat bahwasanya DPR selaku legislatif dan juga pengawas pemerintah tidak berjalan dengan baik. Makanya kami menuntut di sini," kata Putra di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6).
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