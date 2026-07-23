Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco, dan Bahlil Kancil Politik: Kalau Tiga Orang Ini Berkumpul Repot

Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PKB menyapa para kader di Harlah ke-28 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Dery Ridwanssh/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mewarnai puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sejumlah candaan yang mengundang gelak tawa para tamu undangan. Prabowo menyebut tiga tokoh politik sebagai "kancil" karena dinilai memiliki kecerdikan dalam berpolitik.
Ketiga sosok yang dimaksud yakni, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Mulanya, Prabowo mengaku hampir terbawa suasana setelah menyaksikan rangkaian penampilan dalam perayaan Harlah ke-28 PKB. Menurutnya, kemeriahan acara itu membuat dirinya nyaris menitikkan air mata.
"Saya khawatir lama-lama di sini saya tidak tahan, saya bisa keluar air mata itu. Gerindra aja enggak pakai begitu itu kok," kata Prabowo disambut tawa hadirin yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).
Baca Juga:Prabowo Terharu Lihat Kader PKB Kenakan Kaos 'Prabowonomics': Tidak Pantas Pakai Nama Saya
Prabowo kemudian menggoda Sufmi Dasco Ahmad dengan mengaitkan posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Ia berseloroh agar Dasco berhati-hati terhadap strategi politik yang dimainkan Cak Imin.
"Kau coba hati-hati kau, lu mau jadi Ketua Harian lagi enggak lu? Ini akal-akalan Gus Imin ini," ucap Prabowo.
Setelah itu, Prabowo menyebut Cak Imin dan Dasco sebagai dua "kancil" dalam panggung politik nasional. Menurutnya, keduanya dikenal memiliki kecerdikan dalam menjalankan manuver politik.
"Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, Gus Imin dan Sufmi Dasco," bebernya disambut tawa hadirin.
Candaan Prabowo berlanjut saat menyinggung Dasco yang disebutnya telah naik pangkat.
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!