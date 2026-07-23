Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco, dan Bahlil Kancil Politik: Kalau Tiga Orang Ini Berkumpul Repot

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mewarnai puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sejumlah candaan yang mengundang gelak tawa para tamu undangan. Prabowo menyebut tiga tokoh politik sebagai "kancil" karena dinilai memiliki kecerdikan dalam berpolitik.

Ketiga sosok yang dimaksud yakni, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Mulanya, Prabowo mengaku hampir terbawa suasana setelah menyaksikan rangkaian penampilan dalam perayaan Harlah ke-28 PKB. Menurutnya, kemeriahan acara itu membuat dirinya nyaris menitikkan air mata.

"Saya khawatir lama-lama di sini saya tidak tahan, saya bisa keluar air mata itu. Gerindra aja enggak pakai begitu itu kok," kata Prabowo disambut tawa hadirin yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Prabowo kemudian menggoda Sufmi Dasco Ahmad dengan mengaitkan posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Ia berseloroh agar Dasco berhati-hati terhadap strategi politik yang dimainkan Cak Imin.

"Kau coba hati-hati kau, lu mau jadi Ketua Harian lagi enggak lu? Ini akal-akalan Gus Imin ini," ucap Prabowo.

Setelah itu, Prabowo menyebut Cak Imin dan Dasco sebagai dua "kancil" dalam panggung politik nasional. Menurutnya, keduanya dikenal memiliki kecerdikan dalam menjalankan manuver politik.

"Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, Gus Imin dan Sufmi Dasco," bebernya disambut tawa hadirin.