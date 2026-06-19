Temui Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR, Dasco Janji Tindak Lanjuti Tuntutan

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa menemui ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat malam (19/6).

Hal itu berlangsung setelah DPR menerima audiensi perwakilan mahasiswa dalam kompleks parlemen.

Perwakilan mahasiswa yang diterima Pimpinan DPR RI di antaranya Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara, dan HMI MPO.

Di hadapan massa aksi, Dasco menegaskan DPR akan menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

“Tadi, beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kami juga sudah sampaikan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” kata Dasco yang disambut sorakan mahasiswa.

Dasco memaparkan hasil pembahasan saat audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Gedung DPR. Salah satu poin yang dibahas adalah status hukum 16 mahasiswa Trisakti yang berstatus tersangka.

"Pertama yang terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang, yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses, tadi Ketua Komisi III sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut. Itu satu,” tegas Dasco.

Selain itu, Dasco menyampaikan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat diamankan polisi saat hendak ikut aksi demonstrasi juga akan dibebaskan.

“Yang tadi mau datang ke DPR unjuk rasa tapi ditahan dua orang itu, yang bernama Jefri dan Habib, kenapa ditahan, karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas lepas dari sini,” ujarnya.