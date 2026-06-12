KAI Berhentikan Kereta di Jatinegara karena Ada Unjuk Rasa

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memberhentikan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara, Jumat, karena ada aksi penyampaian pendapat (unjuk rasa) di Jakarta.

“Kebijakan ini mulai diberlakukan pukul 13.00 WIB,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju Stasiun Gambir, seiring adanya kegiatan menyampaikan pendapat yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Kegiatan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta, khususnya akses menuju Stasiun Gambir.

“Penambahan pemberhentian di Stasiun Jatinegara merupakan bentuk peningkatan layanan kepada pelanggan agar tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, aman, dan tepat waktu, meskipun terdapat potensi kepadatan lalu lintas,” kata Franoto.

Dia menegaskan kebijakan pemberhentian kereta di Stasiun Jatinegara ini tidak mengubah jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun awal.

“Jadwal perjalanan kereta api tetap sesuai dengan yang tertera pada tiket,” kata Franoto.