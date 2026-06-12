KAI Berhentikan Kereta di Jatinegara karena Ada Unjuk Rasa

Ilustrasi rangakain kereta api jarak jauh tiba di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memberhentikan seluruh perjalanan kereta api jarak jauh dari dan menuju Stasiun Gambir di Stasiun Jatinegara, Jumat, karena ada aksi penyampaian pendapat (unjuk rasa) di Jakarta.
“Kebijakan ini mulai diberlakukan pukul 13.00 WIB,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Jumat (12/6).
Dia mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga kelancaran layanan di tengah potensi kepadatan lalu lintas menuju Stasiun Gambir, seiring adanya kegiatan menyampaikan pendapat yang dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Kegiatan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta, khususnya akses menuju Stasiun Gambir.
“Penambahan pemberhentian di Stasiun Jatinegara merupakan bentuk peningkatan layanan kepada pelanggan agar tetap dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, aman, dan tepat waktu, meskipun terdapat potensi kepadatan lalu lintas,” kata Franoto.
Dia menegaskan kebijakan pemberhentian kereta di Stasiun Jatinegara ini tidak mengubah jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun awal.
“Jadwal perjalanan kereta api tetap sesuai dengan yang tertera pada tiket,” kata Franoto.
KAI telah melakukan sosialisasi kepada penumpang melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk SMS dan WhatsApp blast.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang