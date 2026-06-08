Naik 15 Persen, Penumpang KAI Daop 8 Surabaya Tembus 1,09 Juta pada Mei 2026

JawaPos.com - Jumlah penumpang kereta api di wilayah KAI Daop 8 Surabaya menembus 1,09 juta orang sepanjang Mei 2026. Angka tersebut meningkat 15 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Deputy KAI Daop 8 Surabaya, Rachmad Zaini Kurniawan, menyebut capaian ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KA sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu.

"Pencapaian lebih dari satu juta pelanggan selama Mei 2026 menjadi indikator positif bahwa kereta api semakin dipercaya sebagai pilihan utama masyarakat untuk bepergian," ujar Rachmad, Senin (9/6).

Selama periode Mei 2026, sebanyak 1.093.424 penumpang menggunakan layanan KA di wilayah Daop 8 Surabaya, terdiri atas 546.828 penumpang berangkat dan 546.596 penumpang tiba di berbagai stasiun di wilayah tersebut.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2025), yang mencatat 950.741 penumpang, terdiri dari 475.033 penumpang berangkat dan 475.708 penumpang tiba.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah memilih kereta api untuk berbagai keperluan, baik perjalanan bisnis, pendidikan, pekerjaan, maupun wisata," sambungnya.

Menurut Rachmad, pertumbuhan jumlah penumpang tidak terlepas dari berbagai upaya peningkatan layanan yang terus dilakukan KAI Daop 8 Surabaya, baik di stasiun maupun selama perjalanan.

Oleh karenanya, KAI Daop 8 berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan melalui berbagai pengembangan sarana, prasarana, serta peningkatan kapasitas layanan guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus bertumbuh.