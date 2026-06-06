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Sabik Aji Taufan
Minggu, 7 Juni 2026 | 01.40 WIB

Modernisasi Layanan, KAI Sudah Operasikan 39 Trainset Stainless Steel New Generation

Trainset Stainless Steel New Generation. (PT KAI)

 

 
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) terus melakukan modernisasi layanan. Perubahan yang menonjol adalah dengan pengoperssi 39 trainset atau 391 kereta Stainless Steel New Generation.
 
Layanan kereta api jarak jauh ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Sejak 2023, KAI menjalankan program pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation hasil produksi PT INKA (Persero). Dengan anggaran Rp 5,505 triliun, proyek ini ditargetkan berjalan sampai 2027.
 
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, program pengadaan New Generation menjadi langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman perjalanan pelanggan.
 
“Program pengadaan 612 kereta New Generation merupakan investasi jangka panjang KAI untuk memperbarui sarana penumpang secara bertahap. Setiap trainset yang beroperasi menghadirkan standar kenyamanan yang lebih baik dan menjadi bagian dari pengembangan layanan yang terus kami lakukan,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6).
 
 
Rangkaian Stainless Steel New Generation hadir dengan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari kursi ergonomis, reclining seat hingga 135 derajat, revolving seat yang dapat disesuaikan dengan arah perjalanan, legroom yang lebih luas, foot rest, meja lipat, USB port dan stop kontak di setiap kursi, hingga pintu geser otomatis.
 
Beberapa layanan juga menyediakan fasilitas tambahan seperti Passenger Information Display System (PIDS), kabin yang lebih senyap, toilet dengan foot washer, musala, baby care desk atau meja ganti popok bayi, serta selimut.
 
“Selama proses delivery dan pengoperasian rangkaian New Generation, kami menerima banyak masukan dari pelanggan maupun petugas operasional. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama sehingga penyempurnaan terus dilakukan pada trainset-trainset berikutnya,” imbuh Anne.
 
Program pengadaan 612 kereta tersebut terdiri atas 297 kereta kelas eksekutif, 199 kereta ekonomi, 57 kereta makan, 57 kereta pembangkit, serta 2 kereta bagasi.
 
Untuk layanan kelas eksekutif, rangkaian Stainless Steel New Generation telah digunakan pada:
 
1. KA Argo Dwipangga relasi Gambir–Solo Balapan (PP)
2. KA Argo Lawu relasi Gambir–Solo Balapan (PP)
3. KA Argo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasarturi (PP)
4. KA Argo Sindoro relasi Gambir–Semarang Tawang (PP)
5. KA Argo Wilis relasi Bandung–Surabaya Gubeng (PP)
6. KA Argo Semeru relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP)
7. KA Bima relasi Gambir–Surabaya Gubeng (PP)
8. KA Taksaka relasi Gambir–Yogyakarta (PP)
9. KA Argo Muria relasi Gambir–Semarang Tawang (PP)
10. KA Turangga relasi Surabaya Gubeng–Bandung (PP)
11. KA Parahyangan relasi Bandung–Gambir (PP)
12. KA Gajayana relasi Malang–Gambir (PP)
 
 
Sementara itu, layanan kelas campuran eksekutif dan ekonomi telah hadir pada:
 
1. KA Lodaya relasi Bandung–Solo Balapan (PP)
2. KA Mataram relasi Pasarsenen–Solo Balapan (PP)
3. KA Bogowonto relasi Pasarsenen–Lempuyangan (PP)
4. KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan (PP)
5. KA Gumarang relasi Pasarsenen–Surabaya Pasarturi (PP)
6. KA Jayabaya relasi Pasarsenen–Malang (PP)
7. KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Pasarsenen–Surabaya Gubeng (PP)
8. KA Fajar Utama Solo relasi Pasarsenen–Solo Balapan
9. KA Senja Utama Solo relasi Solo Balapan–Pasarsenen
10. KA Tegal Bahari relasi Pasarsenen–Tegal (PP)
11. KA Ranggajati relasi Cirebon–Jember (PP)
12. KA Cirebon Fakultatif relasi Cirebon–Gambir (PP)
13. KA Bangunkarta relasi Jombang–Pasarsenen (PP)
14. KA Singasari relasi Blitar–Pasarsenen (PP)
 
Adapun untuk layanan ekonomi Stainless Steel New Generation saat ini telah beroperasi pada:
 
1. KA Jaka Tingkir relasi Pasarsenen–Solo Balapan (PP)
2. KA Progo relasi Pasarsenen–Lempuyangan (PP)
3. KA Majapahit relasi Pasarsenen–Malang (PP)

Editor: Sabik Aji Taufan
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