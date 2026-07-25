Kolaborasi Cermati Protect dan tiket.com Tingkatkan Proteksi Perjalanan Kereta

JawaPos.com – Kenyamanan, fleksibilitas, dan efisiensi waktu menjadi prioritas saat berlibur bersama keluarga atau bepergian untuk perjalanan bisnis. Menyadari pentingnya hal tersebut, Cermati Protect, sebagai perusahaan pialang asuransi bersama Online Travel Agent (OTA) tiket.com di Indonesia berkolaborasi menghadirkan solusi perlindungan inovatif dari berbagai gangguan tidak terduga.

Kemitraan keduanya menghadirkan program perlindungan On-Time Guarantee atau jaminan tepat waktu yang berfokus dalam menjaga kelancaran agenda perjalanan menggunakan kereta api. Sinergi ini sangat relevan mengingat tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta yang bebas macet, namun tetap membutuhkan kepastian jadwal.

Juanri, VP of Insurance Cermati Protect, mengatakan, Melalui perlindungan perjalanan dari Cermati Protect dan tiket.com, kami ingin memberikan rasa percaya diri ekstra bagi masyarakat untuk mengeksplorasi destinasi mereka secara fleksibel, sekaligus memastikan kestabilan rencana perjalanan mereka tetap terjaga dengan baik.”

Dimas Surya Yaputra, Co-Founder & CEO tiket.com, menambahkan, "Sebagai OTA dengan fokus customer-centric, tiket.com berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan bebas khawatir bagi konsumen.”

Untuk menikmati ketenangan ekstra, pelanggan cukup menyisihkan nilai premi yang sangat terjangkau mulai dari Rp1.000 per penumpang. Dengan nilai yang terjangkau tersebut, produk perlindungan ini menawarkan tiga manfaat, diantaranya Keterlambatan/Perubahan Jadwal Perjalanan dengan memberikan kompensasi berupa pembiayaan tiket perjalanan pengganti.