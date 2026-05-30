Pasti Ketahuan Kalau Palsu, Polri Ungkap Cara Petugas Mengecek SIM Digital di Jalan Raya

JawaPos.com - SIM Digital menjadi inovasi terbaru yang diluncurkan oleh Korlantas Polri pada 22 Mei 2026. Meski belum sepenuhnya menggantikan Kartu SIM fisik, nantinya SIM Digital akan digunakan secara penuh oleh petugas kepolisian.

Dibandingkan dengan Kartu SIM fisik, SIM Digital memiliki beberapa keunggulan. Tentu saja yang pertama adalah kepraktisan. Pengendara tidak perlu khawatir lupa membawa Kartu SIM fisik. Sebab, SIM Digital tertanam pada handphone.

Ya, SIM Digital bisa diakses dimana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Untuk memiliki SIM Digital, pengendara harus mengunduh aplikasi Digital Korlantas dan mendaftarkan SIM masing-masing dalam aplikasi tersebut.

”SIM Digital memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik,” kata petugas Korlantas Polri AKBP Randy Asdar.

Cara kerja SIM Digital sangat sederhana. Setiap kali diakses oleh pengguna, SIM Digital akan menampilkan barcode atau QR code yang dapat diverifikasi oleh petugas kepolisian di jalan raya.

Untuk memastikan keamanannya, barcode tersebut akan berubah setiap 10 detik. Selain itu, SIM Digital berikut barcode-nya tidak akan bisa di-screenshot. Sehingga kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan data sangat kecil.

AKBP Randy memastikan, kedudukan SIM Digital sama persis dengan Kartu SIM fisik. Itu sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam peluncuran SIM Digital yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri, Randy sempat menunjukkan cara kerja petugas dengan SIM Digital tersebut.