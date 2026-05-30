Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.01 WIB

Pasti Ketahuan Kalau Palsu, Polri Ungkap Cara Petugas Mengecek SIM Digital di Jalan Raya

Ilustrasi SIM Digital. (Instagram @digitalkorlantas.official) - Image

Ilustrasi SIM Digital. (Instagram @digitalkorlantas.official)

JawaPos.com - SIM Digital menjadi inovasi terbaru yang diluncurkan oleh Korlantas Polri pada 22 Mei 2026. Meski belum sepenuhnya menggantikan Kartu SIM fisik, nantinya SIM Digital akan digunakan secara penuh oleh petugas kepolisian.

Dibandingkan dengan Kartu SIM fisik, SIM Digital memiliki beberapa keunggulan. Tentu saja yang pertama adalah kepraktisan. Pengendara tidak perlu khawatir lupa membawa Kartu SIM fisik. Sebab, SIM Digital tertanam pada handphone.

Ya, SIM Digital bisa diakses dimana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Untuk memiliki SIM Digital, pengendara harus mengunduh aplikasi Digital Korlantas dan mendaftarkan SIM masing-masing dalam aplikasi tersebut.

”SIM Digital memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik,” kata petugas Korlantas Polri AKBP Randy Asdar.

Cara kerja SIM Digital sangat sederhana. Setiap kali diakses oleh pengguna, SIM Digital akan menampilkan barcode atau QR code yang dapat diverifikasi oleh petugas kepolisian di jalan raya.

Untuk memastikan keamanannya, barcode tersebut akan berubah setiap 10 detik. Selain itu, SIM Digital berikut barcode-nya tidak akan bisa di-screenshot. Sehingga kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan data sangat kecil.

AKBP Randy memastikan, kedudukan SIM Digital sama persis dengan Kartu SIM fisik. Itu sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam peluncuran SIM Digital yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri, Randy sempat menunjukkan cara kerja petugas dengan SIM Digital tersebut.

Sederhananya, barcode yang muncul pada SIM Digital akan di-scan oleh petugas di lapangan menggunakan aplikasi pemindai khusus. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pengendara memiliki SIM yang sah. Setelah itu, data pemilik SIM akan muncul secara otomatis.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Cara Paling Mudah Membuat SIM Digital untuk Pengguna Android dan iOS - Image
Nasional

Cara Paling Mudah Membuat SIM Digital untuk Pengguna Android dan iOS

Sabtu, 30 Mei 2026 | 14.55 WIB

Penampakan SIM Digital Korlantas Polri, Tak Bisa Disentuh Namun Tetap Ampuh di Jalan Raya - Image
Nasional

Penampakan SIM Digital Korlantas Polri, Tak Bisa Disentuh Namun Tetap Ampuh di Jalan Raya

Jumat, 29 Mei 2026 | 18.30 WIB

Perbedaan SIM Digital dengan Kartu SIM Lama, Lebih Ringkas dan Aman dari Pemalsuan - Image
Nasional

Perbedaan SIM Digital dengan Kartu SIM Lama, Lebih Ringkas dan Aman dari Pemalsuan

Jumat, 29 Mei 2026 | 17.59 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore