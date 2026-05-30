Pasti Ketahuan Kalau Palsu, Polri Ungkap Cara Petugas Mengecek SIM Digital di Jalan Raya

Ilustrasi SIM Digital. (Instagram @digitalkorlantas.official)
JawaPos.com - SIM Digital menjadi inovasi terbaru yang diluncurkan oleh Korlantas Polri pada 22 Mei 2026. Meski belum sepenuhnya menggantikan Kartu SIM fisik, nantinya SIM Digital akan digunakan secara penuh oleh petugas kepolisian.
Dibandingkan dengan Kartu SIM fisik, SIM Digital memiliki beberapa keunggulan. Tentu saja yang pertama adalah kepraktisan. Pengendara tidak perlu khawatir lupa membawa Kartu SIM fisik. Sebab, SIM Digital tertanam pada handphone.
Ya, SIM Digital bisa diakses dimana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Untuk memiliki SIM Digital, pengendara harus mengunduh aplikasi Digital Korlantas dan mendaftarkan SIM masing-masing dalam aplikasi tersebut.
”SIM Digital memungkinkan masyarakat mengakses SIM melalui aplikasi Digital Korlantas tanpa harus selalu membawa kartu fisik,” kata petugas Korlantas Polri AKBP Randy Asdar.
Cara kerja SIM Digital sangat sederhana. Setiap kali diakses oleh pengguna, SIM Digital akan menampilkan barcode atau QR code yang dapat diverifikasi oleh petugas kepolisian di jalan raya.
Untuk memastikan keamanannya, barcode tersebut akan berubah setiap 10 detik. Selain itu, SIM Digital berikut barcode-nya tidak akan bisa di-screenshot. Sehingga kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan data sangat kecil.
AKBP Randy memastikan, kedudukan SIM Digital sama persis dengan Kartu SIM fisik. Itu sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009.
Dalam peluncuran SIM Digital yang dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri, Randy sempat menunjukkan cara kerja petugas dengan SIM Digital tersebut.
Sederhananya, barcode yang muncul pada SIM Digital akan di-scan oleh petugas di lapangan menggunakan aplikasi pemindai khusus. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pengendara memiliki SIM yang sah. Setelah itu, data pemilik SIM akan muncul secara otomatis.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat