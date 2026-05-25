SIM Digital Bakal Gantikan Kartu Fisik, Simak Agar Tidak Kena Tilang Petugas di Jalan!

JawaPos.com - Korlantas Polri telah meluncurkan SIM Digital pada Jumat (22/5). Nantinya, dokumen tersebut akan menjadi dokumen resmi menggantikan kartu fisik. Secara bertahap, polisi akan menerapkan SIM Digital di seluruh Indonesia. Namun, untuk tahap awal, petugas lebih dulu melakukan uji coba.

Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menjelaskan bahwa SIM Digital merupakan bagian dari transformasi yang dilaksanakan oleh instansinya. Itu seiring dengan langkah korlantas untuk menghadirkan layanan berbasis digital untuk semua urusan lalu lintas dan kendaraan bermotor.

Khusus SIM Digital, fungsinya sama persis seperti SIM fisik dalam bentuk kartu. Dokumen itu menjadi bukti legalitas seorang pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Perbedaanya terletak pada cara pengendara membawa dan petugas memeriksa SIM tersebut.

”Melalui aplikasi Digital Korlantas Polri, masyarakat dapat menyimpan dan menampilkan SIM dalam bentuk digital. Data yang tersedia mencakup identitas pemilik, nomor SIM, masa berlaku, serta dilengkapi QR Code untuk keperluan verifikasi oleh petugas di lapangan,” jelas Brigjen Wibowo.

Jika SIM fisik harus disimpan dalam dompet atau tempat aman lainnya, SIM Digital bisa disimpan dalam gawai seperti telepon genggam. Untuk menunjukkannya kepada petugas, masyarakat harus mengundang aplikasi Digital Korlantas. Pada aplikasi tersebut, SIM Digital tersimpan.

Menurut Wibowo, SIM Digital dihadirkan untuk memudahkan pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Nantinya mereka tidak harus menunjukkan SIM fisik. Cukup dengan SIM Digital petugas bisa memastikan keabsahan dokumen itu melalui sistem terpusat Korlantas.

”Ke depan, keabsahan SIM akan bertumpu pada data di server, bukan semata pada kartu fisik. Ini akan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pemeriksaan, serta meminimalkan potensi pemalsuan,” terang dia.

Jika sudah diterapkan secara menyeluruh, masyarakat bisa menyimpan SIM fisik di rumah dan menggunakan SIM Digital saat berkendara. Dia memastikan, sistem digital tersebut terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti perpanjangan SIM secara online.

Selain itu, notifikasi masa berlaku SIM juga akan muncul pada aplikasi Digital Korlantas sebelum masa berlaku dokumen tersebut habis. Sebagai dokumen yang terhubung secara digital, SIM Digital juga akan terkoneksi dengan sistem tilang elektronik (ETLE).