Idul Adha 2026, Polri Maknai Sebagai Momentum Meningkatkan Pelayanan Masyarakat 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho bersama jajaran Ditlantas Polda Jawa Tengah. (Istimewa)
JawaPos.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memaknai Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi sebagai pengorbanan meningkatkan pelayanan masyarakat. Momentum ini menjadi waktu terbaik untuk menghilangkan sifat buruk seperti kesombongan dan kesewenang-wenangan.
Korlantas Polri bersama jajarannya juga menyalurkan kurban di beberapa daerah. Seperti yang dilakukan di Jalan Untung Suropati, Kecamatan Mijen, Jawa Tengah, pada Jumat (29/5).
Agus menyampaikan, pelaksanaan kurban menjadi simbol pengabdian dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Polri menyadari bahwa tugasnya setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Hari ini Korlantas Polri dan Ditlantas jajaran melaksanakan ibadah kurban. Kurban ini mengandung maksud bagaimana kita mengorbankan tugas-tugas kita kepada masyarakat, termasuk juga berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Agus.
Jenderal Bintang dua Polri ini menyampaikan, Polantas harus terpacu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.
“Kami mohon doa restu, semoga keikhlasan dan pengorbanan dalam rangka Hari Raya Kurban ini bisa membuat semangat anggota di lapangan untuk mengabdikan diri, terutama menjaga keamanan termasuk juga ketertiban lalu lintas," imbuhnya.
Agus menekankan bahwa makna kurban tidak berhenti pada proses penyembelihan hewan semata, melainkan menjadi momentum memperbaiki diri dan menghilangkan sifat-sifat negatif dalam pelaksanaan tugas.
“Bukan hanya sekadar ritual pemotongan hewan, tetapi juga menghilangkan ego-ego dan sifat-sifat yang kurang baik, baik kesombongan maupun kesewenang-wenangan,” tandasnya.
