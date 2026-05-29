Nova Dinata
Jumat, 29 Mei 2026 | 17.07 WIB

30 Ucapan Idul Adha 2026 yang Cocok Dijadikan Caption Instagram dan Dibagikan di Grup WhatsApp Keluarga

Ilustrasi, ucapan Idul Fitri. Pinterest/ Etsy.

JawaPos.com - Perayaan hari raya Idul Adha selalu menjadi momen istimewa. Umat Islam di seluruh dunia sangat menantikan waktu berharga ini. Momen tersebut sering dimanfaatkan untuk saling bermaafan.

Kini, membagikan ucapan lewat media sosial sudah jadi tradisi. Banyak orang memakai platform digital untuk menyambung tali silaturahmi. Cara ini sangat praktis untuk menyapa kerabat jauh.

Pesan hangat lewat status daring pasti membuat suasana makin bermakna.

Berikut adalah 30 rekomendasi ucapan yang dilansir dari situs itsbioideas.com, Minggu (24/5). Kumpulan teks ini sudah dikelompokkan untuk memudahkan pemilihan kalimat.

"Idul Adha adalah waktu untuk perayaan, refleksi, dan kegembiraan bagi umat Muslim di seluruh dunia."

Salam Umum dan Keluarga Tercinta

Kategori pertama ini berisi daftar salam untuk berbagai kalangan. Pesan tersebut sangat aman dikirimkan kepada teman maupun rekan kerja. Teksnya juga pas dibagikan ke grup obrolan keluarga.

Terdapat banyak ragam kalimat yang bisa dipilih secara bebas. Semuanya memiliki makna mendalam saat dibaca. Inilah daftar ucapan salam umum yang bisa dipakai:

  1. Selamat merayakan hari raya Idul Adha untuk semua!

  • Selamat menyambut Idul Adha yang penuh sukacita! 

  • Mengirimkan ucapan hangat untuk merayakan hari besar ini! 

  • Selamat hari raya suci untuk keluarga tercinta! 

  • Selamat merayakan momen suci Idul Adha! 

    • Berkumpul bersama anggota keluarga tentu terasa sangat menyenangkan. Gunakan kumpulan ucapan di bawah ini untuk melengkapi foto kebersamaan. Pesannya dijamin membuat momen terasa makin hangat.

    1. Merayakan hari suci bersama orang-orang tersayang. 

  • Hari raya terasa sempurna bersama keluarga terbaik!

  • Sangat bersyukur atas keluargaku di hari penuh berkah ini. 

  • Mari menghargai momen kumpul keluarga di perayaan suci ini. 

  • Perayaan penuh syukur bersama keluarga tercinta! 

    • Doa dan Harapan Baik

    Mengirimkan doa tulus lewat pesan singkat adalah hal mulia. Kumpulan teks bagian ini lebih fokus pada berbagai harapan baik. Tujuannya agar semua orang mendapat berkah saat perayaan.

    Kalimat doa ini bisa mempererat tali persaudaraan sesama umat. Siapa saja pasti senang menerima pesan penuh doa kebaikan. Simak ragam ucapan doa berikut ini:

