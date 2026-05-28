Idul Adha jadi Momentum Perkuat Solidaritas Sosial di Banten

Ilustrasi Idul Adha 2025. (Freepik)
JawaPos.com — Momentum Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat gotong royong di tengah masyarakat, termasuk melalui pembagian hewan kurban di berbagai wilayah.
DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Banten menyalurkan hewan kurban melalui struktur DPD di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan sasaran masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan sosial sekaligus menghadirkan bantuan langsung bagi warga di momentum Idul Adha.
Ketua Dewan Pembina PSI Banten, Ian Pribadi, mengatakan kegiatan kurban merupakan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian sosial dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PSI Banten, M. Hafiz Ardianto, menilai kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, meningkatkan kepedulian sosial, sekaligus memperkuat kehadiran PSI di tengah masyarakat,” katanya.
Selain dilaksanakan di Banten, kegiatan serupa juga menjadi bagian dari agenda nasional Partai Solidaritas Indonesia yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia selama momentum Idul Adha.
