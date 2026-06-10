Kapolri Sebut Kompolnas Mitra Strategis Polri, Siap Tampung Kritik untuk Perbaikan Institusi

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memiliki peran penting sebagai mitra strategis Polri dalam mendorong pembenahan institusi. Menurutnya, keberadaan Kompolnas menjadi bagian penting untuk memastikan Polri terus berbenah dan menjawab harapan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat memberikan keynote speech dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026). Forum tersebut menjadi ajang penguatan sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan terhadap institusi kepolisian.

Sigit menilai peran Kompolnas sangat strategis karena turut mengawal proses reformasi dan pembenahan yang terus dilakukan Polri. Selain itu, berbagai temuan dan masukan yang diperoleh Kompolnas dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja institusi.

“Tentunya harapan kita peran Kompolnas sebagai mitra strategis untuk terus bisa menjaga agar institusi Polri bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi temuan dari tim komisi reformasi,” kata Sigit.

Menurutnya, Kompolnas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan. Lembaga tersebut juga memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai persoalan yang berkaitan dengan institusi kepolisian.

Di sisi lain, Kompolnas juga menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun berbagai masukan terkait pelayanan dan kinerja Polri. Fungsi tersebut dinilai penting untuk menjaga kedekatan antara institusi kepolisian dan masyarakat.

Kapolri memastikan seluruh kritik, masukan, dan keluhan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai mekanisme akan menjadi perhatian serius. Seluruhnya akan dijadikan bahan evaluasi guna memperkuat reformasi internal yang sedang berjalan.

“Tentunya ini menjadi hal-hal yang kemudian bisa diteruskan ke Polri sebagai bahan perbaikan terhadap institusi Polri. Apalagi kita baru saja menyelesaikan undang-undang Polri. Dan saat ini kita juga terus melakukan perbaikan perpol sambil menunggu undang-undang Polri diundangkan,” ujar Sigit.