Purbaya Batal Naik Haji Tahun ini, Sebut Belum Rezekinya

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Padahal, sebelumnya ia dijadwalkan berangkat bersama keluarga pada Kamis (21/5).

Purbaya tidak menjelaskan secara rinci alasan pembatalan keberangkatannya ke Tanah Suci. Ia hanya menyebut bahwa dirinya merasa belum waktunya untuk menjalankan rukun Islam kelima tersebut.

“Nggak jadi (berangkat ibadah haji). Belum saatnya mungkin,” ujar Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Saat ditanya apakah batalnya keberangkatan berkaitan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar dirinya tetap berada di dalam negeri, Purbaya membantah hal tersebut.

“Nggak, nggak. Belum rezekinya,” tegas dia.

Purbaya pun berharap dapat kembali merencanakan keberangkatan ibadah hajinya pada tahun depan.

“Tahun depan lah naik hajinya,” ucapnya.