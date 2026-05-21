Menhub masih Tunggu asil Investigasi KNKT soal Insiden Bekasi Timur

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada 27 April 2026.

"Terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut Dudy, pembahasan mengenai insiden Bekasi Timur tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat persoalan keselamatan perkeretaapian secara lebih menyeluruh.

Ia menjelaskan keselamatan transportasi perkeretaapian mencakup berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, kedisiplinan prosedur, pengawasan, hingga penataan ruang di sekitar jalur kereta.

Pemerintah menegaskan keselamatan merupakan prioritas, namun dalam waktu yang sama harus berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan sebelum seluruh proses investigasi resmi selesai dilakukan.

Karena itu, pemerintah tidak ingin mendahului hasil penyelidikan maupun berspekulasi dengan menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta, data, rekaman, keterangan dan analisis teknis diperiksa secara menyeluruh.

Dudy menegaskan hasil investigasi KNKT nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah korektif serta memastikan seluruh rekomendasi keselamatan dilaksanakan secara disiplin oleh pihak terkait.