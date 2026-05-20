Terdeteksi Beli Whippink Ratusan Kali, Bareskrim Polri Panggil 4 Orang Saksi, Termasuk Influencer Instagram

Nitrous Oxide Pada Whip Pink (Whippink.co)
JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri telah mengembangkan penanganan kasus jual beli gas nitrous oxide (N2O) merek Whippink.
Penyidik mendeteksi konsumen yang pernah membeli produk dari PT Suplaindo Sukses Sejahtera (SSS) itu ratusan kali. Karena itu, mereka memanggil 4 orang saksi. Termasuk seorang influencer media sosial (medsos) Instagram.
Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, masing-masing saksi berinisial RV, AM, CD, dan APG.
Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri pada Jumat (22/5). Pemeriksaan itu sangat penting untuk memastikan ada tidaknya penyalahgunaan produk yang dikenal dengan sebutan gas tawa tersebut.
”Dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri juga akan memeriksa beberapa konsumen lain dimana salah satu konsumen tersebut diduga telah melakukan pembelian hingga ratusan kali, sehingga perlu dimintai keterangan terkait agenda pembeliannya,” kata Brigjen Eko pada Rabu (20/5).
Data jual beli dengan jumlah transaksi mencapai ratusan kali itu diperoleh penyidik setelah memeriksa saksi-saksi dari PT SSS. Mereka adalah para pekerja yang memiliki dokumen penjualan.
Selain itu, penyidik sudah melakukan pemeriksaan digital forensik pada telepon genggam para saksi yang berstatus sebagai salesman di perusahaan tersebut.
”Subdit 3 (Dittipidnarkoba Bareskrim Polri) akan melakukan pemanggilan beberapa konsumen yang melakukan pembelian tabung Whippink,” jelasnya.
Di antara para saksi yang dipanggil oleh polisi pada Jumat lusa, inisial APG merupakan konsumen PT SSS asal Sulawesi. Sebelum kasus tersebut mencuat, pada Februari lalu sempat viral di media sosial seorang influencer atau selebgram Instagram di Makassar yang diduga menggunakan Whippink.
Dalam video yang beredar tampak 2 orang yang diduga berinisial P dan C. Mereka tampak bersama beberapa orang lain di sebuah ruangan yang belum diketahui lokasi maupun tempat kejadiannya. Meski tidak jelas, mereka tampak menghirup gas dari tabung berwarna pink.
