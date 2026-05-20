Bareskrim Polri Panggil Influencer Diduga Gunakan Gas Whippink, Siapakah Dia?

JawaPos.com - Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memanggil influencer yang diduga menggunakan gas N2O merek Whippink. Total ada 4 orang yang dipanggil sebagai saksi untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat (22/5) mendatang. Mereka adalah RV, AM, CD, dan APG.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyampaikan bahwa pemanggilan para saksi dilakukan dalam pengembangan kasus yang tengah digarap oleh polisi. Sebelumnya, polisi juga sudah memeriksa saksi-saksi dari PT SSS (Suplaindo Sukses Sejahtera).

”Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi pekerja PT Suplaindo Sukses Sejahtera, analisa dokumen penjualan, pemeriksaan digital forensik handphone para pekerja salesman, Subdit 3 akan melakukan pemanggilan beberapa konsumen yang melakukan pembelian tabung Whippink,” kata Eko pada Rabu (20/5).

Bareskrim mengungkapkan bahwa salah seorang saksi yang dipanggil adalah influencer dari platform media sosial Instagram. Yang bersangkutan membeli dan menggunakan produk Gas N2O Merk Whippink dan sempat viral di jagat Instagram. Persisnya pada unggahan akun @makassar_iinpo.

”Agenda pemeriksaan saksi saksi yang dimaksud direncanakan pelaksanaannya pada hari Jumat, 22 Mei 2026,” terang Eko.

Para saksi yang dipanggil polisi dalam kasus tersebut terdiri atas saksi berinisial RV yang berusia 29 tahun dan berdomisili di Jakarta Utara (Jakut), AM (29 tahun, berdomisili di Tangerang, CD (29 Tahun, berdomisili di Jakarta), dan saudari APG (21 Tahun).

”Salah satu konsumen tersebut diduga telah melakukan pembelian hingga ratusan kali, sehingga perlu dimintai keterangan terkait agenda pembeliannya,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, penyalahgunaan Nitrous Oxide pada kemasan bermerk Whippink bikin heboh netizen di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pasca akun media sosial @makassar_iinpo mengunggah sebuah video. Pada kolom komentar unggahan tersebut, warganet ramai-ramai menandai akun aparat kepolisian agar pelaku penyalahgunaan diproses.