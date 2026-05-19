Sabik Aji Taufan
Rabu, 20 Mei 2026 | 00.50 WIB

Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Korlantas Polri Beri Pelatihan untuk Pengemudi Taksi Green SM

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho saat menghadiri pelatihan pengemudi taksi Green SM. (Istimewa)

Jawapos.com - Korlantas Polri menggelar pelatihan peningkatan kemampuan untuk sopir taksi Green SM di Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (19/5). Pelatihan ini dalam rangka meningkatkan keselamatan berkendara. 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, pelatihan ini juga meningkatkan profesionalitas bekerja para sopir. Dengan begitu keselamatan berkendara bisa meningkat.

“Kerja sama peningkatan kemampuan pengemudi ini penting, karena apa pun persoalan di jalan itu harus selamat. Oleh sebab itu, Korlantas Polri dengan manajemen Green SM Indonesia melakukan pelatihan. Ini bagian daripada bagaimana meningkatkan profesionalitas pengemudi, karena aspek pengemudi ini penting,” kata Agus.

Jenderal bintang dua Polri ini menyampaikan, sopir memiliki peran besar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Melalui langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan berlalu lintas.

“Semoga dengan pelatihan ini para pengemudi akan tertib, patuh terhadap lalu lintas, dan betul-betul profesional dalam mengemudikan kendaraan. Tentunya bisa melayani masyarakat dengan baik. Semoga ini bisa menjadi percontohan,” imbuhnya.

Polri menargetkan pelatihan ini menjangkau 7.000 pengemudi di tahap awal. 

“Dengan kemampuan mengemudi yang profesional tentunya akan mengurangi bahkan menuju zero accident. Ini yang diharapkan karena salah satu tugas pokok Polri, khususnya Korlantas, adalah bagaimana mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar,” ucapnya.

Sementara itu, Managing Director Green SM Indonesia, Deny Tjia, mengapresiasi kolaborasi bersama Korlantas Polri, menurutnya keselamatan menjadi prioritas utama perusahaan dalam menjalankan layanan transportasi.

“Ini merupakan pionir bagaimana kerja sama pihak swasta dengan institusi publik. Green SM Indonesia juga menyadari bahwa keselamatan menjadi prioritas utama,” kata Deny.

Editor: Sabik Aji Taufan
