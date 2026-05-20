Negara Harus Pastikan Keamanan Lalu Lintas, Polri Bicara Pentingnya Implementasi Zero Over Dimension dan Overload 2027

JawaPos.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan pentingnya mewujudkan Zero Over Dimension dan Overload 2027. Langkah ini sebagai upaya menekan kecelakaan lalu lintas.

Hal itu disampaikan Agus saat menghadiri Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Jakarta, Rabu (20/5).

“Saya Kakorlantas Polri mewakili Bapak Kapolri, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan isu-isu strategis di bidang keselamatan,” ujarnya.

Agus memaparkan, terdapat lima pilar utama yang menjadi perhatian dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas, termasuk di sektor logistik dan transportasi barang.

“Ada lima pilar yang harus saya ingatkan berkaitan dengan keselamatan, apakah nanti juga berkaitan dengan keselamatan logistik dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Pilar pertama yaitu manajemen keselamatan jalan. Salah satu langkah yang bisa diwujudkan adalah menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

“Pertama manajemen keselamatan jalan, tentunya kolaborasi negara harus hadir memastikan bahwa mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar itu harus dijamin oleh negara,” jelasnya.