Resmikan Asrama hingga RS Bhayangkara di Kaltim, Kapolri Minta Personel Tingkatkan Pelayanan



JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo meresmikan sejumlah fasilitas baru milik Polda Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (18/5/2026). Peresmian ini mencakup asrama polisi hingga fasilitas pendukung operasional kepolisian yang dinilai strategis untuk memperkuat pelayanan masyarakat.

Fasilitas yang diresmikan meliputi Asrama Polisi Tunggal Panaluan Presisi, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV, rumah susun Sepaku milik Polres Penajam Paser Utara, hingga gedung kantor dan fasilitas umum di KM 13 Karang Joang, Balikpapan.

“Pertama tentunya saya hari ini sangat senang mendapatkan kesempatan untuk meresmikan kegiatan, meresmikan beberapa fasilitas. Yang pertama adalah fasilitas untuk anggota yaitu Asrama Tunggal Panaluan yang tadi dilaporkan nanti akan ditempati oleh perwira, kemudian bintara, dan juga ada anggota yang masih bujang,” kata Sigit.

Kapolri menilai pembangunan asrama ini penting untuk menunjang kesejahteraan personel. Menurutnya, fasilitas yang memadai akan berdampak pada peningkatan motivasi kerja anggota di lapangan.

Dengan dukungan fasilitas yang lebih baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan ikut meningkat. Kapolri menekankan hubungan langsung antara kesiapan personel dan kualitas layanan publik.

“Dan ini tentunya harapan kita, ini bisa meningkatkan motivasi bagi seluruh anggota yang bertugas, sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat,” ujar Sigit.

Selain fasilitas hunian, Kapolri juga menyoroti pembangunan sarana operasional lain yang dinilai strategis. Lokasinya disebut memiliki nilai penting karena berada dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Kapolri, fasilitas tersebut berjarak sekitar 30 menit dari IKN. Posisi ini memungkinkan jajaran kepolisian bergerak cepat jika diperlukan untuk pengamanan kawasan.

“Dimana fasilitas satker yang dibangun ini berada kurang lebih 30 menit ya dari IKN. Sehingga harapan kita, selain bisa melayani masyarakat di sekitar, di sisi lain juga apabila ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran Polri di IKN, ini pun bisa terjangkau. Saya tentunya berterima kasih juga kepada Pak Gubernur yang sudah mendukung dengan dana hibahnya, sehingga kemudian kerja sama antara kami dan didukung oleh pembangunan yang didukung oleh dana hibah ini bisa terbangun fasilitas kepolisian,” ucap Sigit.