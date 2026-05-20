Pastikan Tidak Ada Praktik Jual Titik Dapur, KSP Bakal Kawal Ketat Program MBG

JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman bakal mengawal ketat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dilakukan guna mencegah adanya praktik jual beli dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Tadi ada Kepala BGN ke sini, melaporkan tentang situasi di BGN, mekanisme kerja, termasuk hal-hal yang menonjol. Dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden," ungkap Dudung, di Jakarta, Selasa (19/5).

"Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus," tambahnya.

Menurut Dudung, pengawasan program MBG perlu ditingkatkan kembali. Dia juga diminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk memperbaiki masalah yang kerap terjadi.

"Tadi sebelum ketemu kepala BGN pun saya dipanggil oleh Wapres, judulnya itu juga. Jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN. Sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur. Sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN," ujarnya.

Dia berharap, ke depan program MBG berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama anak sekolah serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.