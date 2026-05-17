Sepucuk Surat dari Siswa SD di Sidoarjo untuk Prabowo: Terima kasih Bapak atas MBG, Sehat Selalu

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menerima sepucuk surat dari Alkhalifi Muhammad Marfen, siswa kelas 5D Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, yang masih berusia 11 tahun. Dalam surat tulisan tangan tersebut, Marfen mengungkapkan rasa syukurnya atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah ia terima di sekolah.

Surat itu diterima Prabowo ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, pada Sabtu (16/5). Surat itu dibaca Prabowo saat berada di dalam helikopter, sebagaimana unggahan video dalam akun Instagram @presidenrepublikindonesia.

Dalam isi suratnya, Marfen menyampaikan terima kasih atas realisasi program MBG.

“Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya, karena makanannya bergizi," tulis Marfen dalam surat yang dibaca Prabowo.

Tak hanya menyampaikan apresiasi, Marfen juga menuliskan harapan pribadinya untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden.

“Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus 1945 di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV,” tulisnya.

Di bagian akhir surat, siswa asal Sidoarjo tersebut menutup pesannya dengan doa sederhana. “Terima kasih Bapak Presiden, sehat selalu,” demikian isi penutup surat itu.