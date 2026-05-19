Istana Tegaskan Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi terkait Penangkapan 5 WNI oleh Tentara Israel

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur diplomasi untuk mengupayakan pembebasan jurnalis dan relawan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga ditangkap oleh militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI guna mempercepat langkah penyelamatan para WNI tersebut.

"Saya sudah komunikasi dengan Kemlu untuk segera melakukan pendekatan melalui jalur diplomasi," kata Dudung kepada wartawan, Selasa (19/5).

Dudung juga mengungkapkan, perkembangan terbaru mengenai kondisi sembilan WNI yang berada dalam rombongan misi tersebut. Ia menyebut informasi yang diterima hingga kini masih belum sepenuhnya jelas.

"Sampai sekarang belum bisa dipastikan posisi terkini dari 9 orang, 5 orang tertangkap dan 4 orang masih keliaran di beberapa tempat nanti berita terbaru saya kabari," tegasnya.

Kemlu kecam penangkapan WNI oleh tentara Israel

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) atas nama Andi Angga Prasadewa yang berada di kapal Josef sebagai delegasi GPCI - Rumah Zakat.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne.