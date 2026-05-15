Syekh Ahmad Al Misry Mau Lepaskan Status WNI, Habib Mahdi: Ketakutan yang Amat Dalam

Syekh Ahmad Al Misry. (Instagram: ahmad_almisry2)
JawaPos.com - Penceramah Syekh Ahmad Al Misry terkonfirmasi memiliki 2 kewarganegaraan yaitu Indonesia dan negara asalnya, Mesir.
Usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual sesama jenis terkait laporan 5 orang korban yang merupakan santri, Syekh Ahmad Al Misry dinilai berusaha lari dari tanggung jawab.
Bukan hanya melarikan diri ke Mesir, Syekh Ahmad Al Misry melalui kuasa hukumnya juga sempat mendatangi KBRI Cairo dan menyatakan akan melepas status WNI.
"Pihak KBRI meminta SAM untuk melakukannya di Indonesia, karena KBRI tidak punya kewenangan," kata Habib Mahdi selaku perwakilan korban.
Menurut dia, Syekh Ahmad Al Misry mau melepas status WNI yang melekat padanya selama ini sebagai bagian dari ekspresi akan ketakutannya untuk menghadapi proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Bareskrim Polri.
"Dia mengalami ketakutan yang amat mendalam, sekaligus kesadaran atas perbuatan yang telah dia perbuat namun tidak berani mempertanggung jawabkannya," ungkap Habib Mahdi.
Dia sangat menyayangkan tindakan dilakukan Syekh Ahmad Al Misry yang terkesan lari dari tanggung jawab. Padahal, dia seharusnya bisa melakukan pembelaan diri secara hukum jika merasa benar atau tidak pernah melakukan tindakan pelecehan sebagaimana dilaporkan.
"Sesungguhnya apa yang dia lakukan ini merugikan dirinya sendiri," ungkap Habib Mahdi.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong