Sembilan Korban Meninggal Dunia Tersapu Longsor di Area Tambang Emas Ilegal Sijunjung Sumbar

Warga berusaha mengevakuasi pekerja tambang emas ilegal yang tertimbun longsor di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. (Antara/HO-warga)
JawaPos.com - Aktivitas penambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) disapu longsor pada Kamis siang (14/5). Akibatnya sebanyak 12 pekerja tambang terdampak. Sebanyak 3 penambang berhasil selamat, namun 9 lainnya tertimbun longsor.
”Ada sembilan korban dari 12 pekerja tambang yang berada di lokasi saat kejadian (longsor),” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Susmelawati Rosya dikutip dari Antara pada Jumat (15/5).
Berdasar informasi awal yang diterima oleh Polda Sumbar, longsor menyapu tambang tanpa izin tersebut akibat tebing yang berada sekitar 30 meter dari lokasi tambang ambrol. Akibatnya para penambang yang sedang berada di lokasi tidak sempat menyelamatkan diri.
Polda Sumbar menyatakan bahwa 9 korban sudah ditemukan. Sebanyak 5 korban ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB. Sementara 4 korban lainnya ditemukan pada sore hari. Seluruh korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan jenazahnya sudah dievakuasi.
”Ketika ditemukan keluarga langsung membawa jenazah ke rumah masing-masing untuk dimakamkan,” ujar Susmelawati.
Menurut perwira menang Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut, instansinya bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbar sudah berusaha menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Mulai upaya preventif, imbauan, edukasi sampai turun ke lokasi tambang untuk melakukan penindakan.
”Dalam bulan ini kami juga turun besar-besaran ke Kota Sawahlunto, Solok dan Pasaman. Semua upaya kami lakukan termasuk mencarikan solusi permanen mengenai permasalahan ini,” jelasnya.
Saat polisi turun ke lapangan, lanjut dia, tidak ditemukan aktivitas tambang. Namun, setelah operasi tidak dilakukan pekerja tambang emas ilegal kembali beraktivitas. Menurut dia, itu menjadi salah satu dinamika dan tantangan dalam penertiban tambang ilegal.
”Itu dilema masalah tambang ilegal seperti itu,” kata dia.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong