Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.12 WIB

Viral Video Detik-detik Longsor Terjang Proyek PLTA Upper Cisokan Bandung Barat, Gemuruhnya Bikin Merinding!

Detik-detik Longsor Terjang Proyek PLTA Upper Cisokan Bandung Barat, Jumat (1/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah video amatir yang memperlihatkan detik-detik mencekam bencana tanah longsor di area proyek PLTA Upper Cisokan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendadak viral di media sosial. Material tanah dan bebatuan besar tampak ambrol dari perbukitan, menciptakan suasana horor di lokasi konstruksi.

Dalam rekaman tersebut, suara gemuruh hebat terdengar saat reruntuhan material menghantam akses terowongan proyek. Area kerja yang biasanya sibuk langsung tertutup material longsor dalam sekejap.

Camat Rongga, Asep Badrup Muin, mengonfirmasi bahwa musibah ini terjadi pada Jumat (1/5) siang. Cuaca ekstrem disinyalir menjadi penyebab utama pergerakan tanah di kawasan tersebut.

"Kejadian longsornya tadi siang sekitar jam 14.00 WIB. Sebelumnya memang ada hujan cukup besar sehingga diduga memicu kejadian longsor," ujarnya dikutip JawaPos.com dari Radar Bandung (JawaPos Group), Sabtu (2/5).

Beruntung, saat material bukit itu runtuh, tidak ada pekerja yang berada di lokasi kejadian. Alur koordinasi yang cepat memastikan area terdampak dalam posisi aman dari aktivitas manusia.

Pihak berwenang memastikan bahwa insiden ini hanya menyebabkan kerugian material dan tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini dikarenakan jadwal pengerjaan proyek sedang dihentikan sementara.

"Sudah kami pastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu. Karena kebetulan hari ini memang hari libur proyek," tambahnya.

Secara spesifik, titik longsor berada di Pasir Bukit Datar, tepatnya di Kampung Cimarel, Desa Sukaresmi, Kecamatan Rongga. Dampak terparah terlihat pada area infrastruktur vital proyek pembangkit listrik tersebut.

"Titik longsornya di area proyek tunnel. Area CTY atau TTO Tailrace Tunnel Outlet. Sekarang masih proses asesmen. Nanti lebih lengkapnya ditunggu ya," terangnya.

Hingga saat ini, tim terkait masih melakukan pemantauan di lokasi untuk mencegah adanya longsor susulan, mengingat intensitas hujan di wilayah Bandung Barat masih cukup tinggi.

Editor: Bintang Pradewo
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore