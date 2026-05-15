SMAN 1 Pontianak Ogah Ikut Final Ulang LCC MPR, Alasannya Tak Ingin Polemik Berkepanjangan

Video lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap dua jawaban yang dinilai sama. (Instagram)
JawaPos.com - Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati, menegaskan pihak sekolah tidak akan mengikuti pertandingan ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan resmi sekolah di media sosial pada Kamis (14/5), menyusul polemik penilaian pada babak final yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik.
Indang menjelaskan, langkah yang ditempuh pihak sekolah sejak awal bukan untuk menyerang pihak tertentu maupun membatalkan hasil perlombaan. Menurutnya, sekolah hanya berupaya memperoleh kejelasan terkait poin penilaian yang dipermasalahkan.
“Langkah yang kami ambil merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperoleh konfirmasi dan klarifikasi demi terwujudnya pelaksanaan lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel,” kata Indang Maryati sebagaimana dilansir Pontianak Post (Jawa Pos Grup), Jumat (15/5).
Ia pun beralasan, pihaknya tidak ingin berlarut dalam polemik tersebut. Sehingga bisa kembali fokus mengejar pendidikan.
"Kami ingin anak-anak tetap semangat belajar dan tidak terus larut dalam polemik. Fokus utama kami tetap pendidikan dan masa depan mereka," tegasnya.
Ia juga membantah anggapan bahwa protes yang diajukan bertujuan merusak kredibilitas lembaga atau penyelenggara lomba. Pihak sekolah, kata dia, hanya ingin memastikan kompetisi berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski polemik masih berkembang, SMAN 1 Pontianak menegaskan tetap menghormati hasil akhir perlombaan. Sekolah juga menyatakan dukungan kepada SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat di tingkat nasional.
“SMAN 1 Pontianak menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan serta menyampaikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas,” ujarnya.
