Nanda Prayoga
Jumat, 15 Mei 2026 | 01.12 WIB

SMAN 1 Pontianak Tegas Tolak Ikut Final Ulang LCC 4 Pilar MPR, Akui Tak Maksud Anulir Hasil Lomba

Josepha Alexandra saat dikalungi medali juara II usai Final LCC 4 Pilar MPR RI yang berlangsung di Pontianak, Sabtu (9/5/2026). (Tangkapan layar YouTube MPR RI)

JawaPos.com - Pihak sekolah SMAN 1 Pontianak dengan tegas menolak untuk ikut serta dalam pelaksanaan Final ulang Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar di Provinsi Kalimantan Barat. Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi sekolah, @smansaptk.informasi pada Kamis (14/5) tertanda Kepala SMAN 1 Pontianak, Indang Maryati.

“SMAN 1 Pontianak menyatakan tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh MPR RI,” tulis SMAN 1 Pontianak.

SMAN 1 Pontianak juga menegaskan bahwa langkah yang diambil merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperoleh konfirmasi dan klarifikasi, demi terwujudnya pelaksanaan dan mekanisme lomba yang transparan, objektif, dan akuntabel. Termasuk pula, bukan merupakan upaya untuk menyerang ataupun menjatuhkan kredibilitas lembaga, penyelenggara lomba, maupun individu tertentu.

“Sejak awal, SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan. SMAN 1 Pontianak menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan serta menyampaikan dukungan penuh kepada SMAN 1 Sambas sebagai perwakilan Kalimantan Barat pada ajang LCC 4 Pilar tingkat nasiona,” jelas dia.

Dalam hal ini, SMAN 1 Pontianak juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi, serta mengajak semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan semangat kebersamaan, saling menghargai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan.

“SMAN 1 Pontianak memohon dukungan dari seluruh pihak ke depan, dalam upaya menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi semua,” tukasnya.

Kepala sekolah pun menyampaikan alasan mengeluarkan pernyataan sikap sebagai tanggung jawab moral dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas pada dunia pendidikan. Ia sekaligus menyampaikan salam agar berjumpa dalam LCC 4 Pilar tahun depan.

"Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami terhadap dunia pendidikan yang berintegritas. Sampai Jumpa di LCC 4 Pilar 2027," tulisnya.

