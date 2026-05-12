Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 12 Mei 2026 | 13.37 WIB

Viral Lomba Cerdas Cermat MPR di Kalbar Beda Penilaian padahal Jawaban Sama, SMAN 1 Pontianak Minta Penjelasan

Video lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap dua jawaban yang dinilai sama. (Instagram)

JawaPos.com – Video lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap dua jawaban yang dinilai sama. Pihak SMAN 1 Pontianak yang menjadi salah satu peserta itu pun melayangkan protes.

Dalam video yang beredar, tim dari SMAN 1 Pontianak mendapat minus 5 poin, sementara tim lain memperoleh 10 poin meski jawaban yang disampaikan memiliki substansi serupa.

Peristiwa tersebut terjadi saat moderator membacakan pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan lembaga tertentu.

Tim dari grup C perwakilan dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menekan bel dan menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Namun, dewan juri memberikan nilai minus 5. Moderator kemudian membuka kesempatan kepada grup lain untuk menjawab ulang pertanyaan yang sama.

Tak lama kemudian, grup B menjawab, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

Atas jawaban tersebut, dewan juri justru menyatakan inti jawabannya benar dan memberikan nilai 10 poin.

Peserta Protes Nilai Juri

Keputusan itu langsung diprotes peserta dari grup C yang menyebut jawaban mereka sama dengan jawaban grup B.

“Izin, juri. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar salah satu peserta.

