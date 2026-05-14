Presiden Prabowo Subianto Sumbang Sapi Kurban Berbobot 900 Kg dari Peternak Lokal Batang

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan hewan kurban berupa sapi berbobot 900 kilogram (kg). (ANTARA)
JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan hewan kurban berupa sapi berbobot 900 kilogram (kg). Sapi tersebut dibeli dari peternak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sekaligus agar dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang Arief Edyanto di Batang, Selasa, mengatakan sapi kurban "Abimanyu" bantuan Presiden tersebut dibeli dari peternak lokal bernama Sugeng, warga Kecamatan Reban.
"Kesepakatan harga sapi jumbo berbobot 900 kilogram ini sudah disepakati oleh peternak dan pihak kepresidenan. Estimasinya, harga sapi tersebut dijual sekitar Rp 90 juta hingga Rp 100 juta per ekor," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (14/5).
Menurut dia, sapi yang dibeli Presiden tersebut merupakan hasil persilangan multiras (multibreeding) yang secara morfologi, kepala sapi menyerupai Simmental sedangkan warna tubuhnya cokelat gelap khas Charolais.
"Perpaduan beberapa jenis, biasanya silangan peranakan ongole dengan Simmental, Limousin atau Charolais," katanya.
Ia mengatakan keberhasilan pemilik sapi memasok sapi untuk kepala negara ini menjadi catatan penting bagi kemajuan peternakan di daerah setempat.
Selain membuktikan kualitas ternak lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional, kata dia, pencapaian ini dapat memicu motivasi peternak lain untuk mengembangkan budi daya sapi unggul.
"Kolaborasi antara peternak dan pemerintah daerah dinilai mampu mendorong peningkatan ekonomi pedesaan sekaligus memperkuat swasembada daging kurban di Jawa Tengah. Pembelian sapi oleh Presiden dari peternak lokal ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi peternak di daerah," katanya.
