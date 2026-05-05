Ketimpangan Distribusi Disorot, Gerakan Kurban Didorong Jangkau Wilayah Krisis Pangan

Distribusi kurban Laznas DT Peduli jangkau wilayah krisis. (Istimewa)
JawaPos.com–Ketimpangan distribusi daging kurban antara kota besar dan wilayah krisis kembali menjadi sorotan. Di tengah berlebihnya pasokan di perkotaan, jutaan warga di daerah konflik dan pelosok masih kesulitan mengakses pangan bergizi.
Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Food Programme (WFP) menyebutkan bahwa akses terhadap protein hewani masih menjadi kemewahan yang sulit digapai masyarakat di zona konflik dan daerah terdampak bencana.
Berangkat dari kondisi tersebut, sebuah gerakan kurban dengan pendekatan berbeda, mengusung misi sosial hingga ke tingkat global dan menjangkau masyarakat paling membutuhkan.
”Qurban tahun ini berbeda. Yang asalnya lokal, sekarang akan bergerak ke internasional,” ujar Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) DT Peduli Jajang Nurjaman, dalam acara Qurban Peduli Negeri (QPN) 2026, dikutip Selasa (5/5).
Dia menekankan bahwa lembaganya kini memposisikan diri sebagai jembatan yang menghubungkan kekuatan umat muslim di Indonesia dengan mereka yang membutuhkan di seluruh dunia.
”Lokal kita akan kuatkan, nasional kita akan luaskan, dan internasional, kita juga akan masuk ke level tersebut. Ini adalah upaya penguatan peradaban,” tambah Jajang Nurjaman.
Keberanian DT Peduli untuk meluaskan sayap pada 2026 ini bukan tanpa dasar. Menengok ke belakang, dalam QPN 2025, sebanyak 184.844 jiwa telah merasakan manfaat dari 577 ekor sapi, 3.290 ekor domba, dan 60 ekor unta.
Jejak kebaikan tersebut tersebar di 1.439 titik tebar yang mencakup 34 provinsi di Indonesia, bumi Gaza di Palestina, hingga kamp pengungsian di Yordania. Angka tersebut adalah pijakan untuk melangkah lebih jauh demi dampak dan keberkahan yang lebih luas.
Tahun ini, target sebaran manfaat melonjak drastis. Di dalam negeri, daging kurban dipastikan akan menyapa masyarakat di seluruh penjuru Nusantara, tepatnya di 38 provinsi. Sementara di kancah internasional, jangkauan diperluas hingga lebih dari 30 negara di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika dan Eropa.
