Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 6 Mei 2026 | 01.29 WIB

Ketimpangan Distribusi Disorot, Gerakan Kurban Didorong Jangkau Wilayah Krisis Pangan

Distribusi kurban Laznas DT Peduli jangkau wilayah krisis. (Istimewa) - Image

Distribusi kurban Laznas DT Peduli jangkau wilayah krisis. (Istimewa)

JawaPos.com–Ketimpangan distribusi daging kurban antara kota besar dan wilayah krisis kembali menjadi sorotan. Di tengah berlebihnya pasokan di perkotaan, jutaan warga di daerah konflik dan pelosok masih kesulitan mengakses pangan bergizi.

Laporan Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Food Programme (WFP) menyebutkan bahwa akses terhadap protein hewani masih menjadi kemewahan yang sulit digapai masyarakat di zona konflik dan daerah terdampak bencana.

Berangkat dari kondisi tersebut, sebuah gerakan kurban dengan pendekatan berbeda, mengusung misi sosial hingga ke tingkat global dan menjangkau masyarakat paling membutuhkan.

”Qurban tahun ini berbeda. Yang asalnya lokal, sekarang akan bergerak ke internasional,” ujar Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) DT Peduli Jajang Nurjaman, dalam acara Qurban Peduli Negeri (QPN) 2026, dikutip Selasa (5/5).

Dia menekankan bahwa lembaganya kini memposisikan diri sebagai jembatan yang menghubungkan kekuatan umat muslim di Indonesia dengan mereka yang membutuhkan di seluruh dunia.

”Lokal kita akan kuatkan, nasional kita akan luaskan, dan internasional, kita juga akan masuk ke level tersebut. Ini adalah upaya penguatan peradaban,” tambah Jajang Nurjaman.

Keberanian DT Peduli untuk meluaskan sayap pada 2026 ini bukan tanpa dasar. Menengok ke belakang, dalam QPN 2025, sebanyak 184.844 jiwa telah merasakan manfaat dari 577 ekor sapi, 3.290 ekor domba, dan 60 ekor unta.

Jejak kebaikan tersebut tersebar di 1.439 titik tebar yang mencakup 34 provinsi di Indonesia, bumi Gaza di Palestina, hingga kamp pengungsian di Yordania. Angka tersebut adalah pijakan untuk melangkah lebih jauh demi dampak dan keberkahan yang lebih luas.

Tahun ini, target sebaran manfaat melonjak drastis. Di dalam negeri, daging kurban dipastikan akan menyapa masyarakat di seluruh penjuru Nusantara, tepatnya di 38 provinsi. Sementara di kancah internasional, jangkauan diperluas hingga lebih dari 30 negara di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika dan Eropa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Dharma Jaya Sediakan 900 Ekor Sapi untuk Sambut Idul Adha 2026 - Image
Jabodetabek

Dharma Jaya Sediakan 900 Ekor Sapi untuk Sambut Idul Adha 2026

Kamis, 30 April 2026 | 18.48 WIB

Jawa Timur Surplus Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2026: Stok Sapi hingga Kambing Melimpah - Image
Surabaya Raya

Jawa Timur Surplus Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2026: Stok Sapi hingga Kambing Melimpah

Selasa, 28 April 2026 | 03.46 WIB

11 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Awet dan Tidak Bau, Bisa Tahan Setahun! - Image
Lifestyle

11 Cara Menyimpan Daging Kurban agar Awet dan Tidak Bau, Bisa Tahan Setahun!

Jumat, 17 April 2026 | 05.33 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore