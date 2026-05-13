Masih Berada di Mesir, Otoritas Setempat Tengah Cari Keberadaan Syekh Ahmad Al Misry 

Syekh Ahmad Al Misry dikaitkan netizen sebagai tokoh agama inisial SAM, diduga melakukan pelecehan seksual sesama jenis. (Instagram: ahmad_almisry2).
JawaPos.com - Sempat beredar informasi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri, Syekh Ahmad Al Misry, tengah berada dalam perjalanan dari Mesir ke Indonesia.
Namun, informasi tersebut ditepis oleh NCB Divhubinter Polri. Berdasar koordinasi antara otoritas Indonesia dengan Mesir, Syekh Ahmad masih berada di Mesir.
Sekretaris NCB Divhubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko memastikan hal itu setelah dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (13/5).
Dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi melalui sambungan telepon dengan otoritas di Mesir. Untung menyatakan bahwa otoritas Mesir masih berusaha mencari keberadaan Syekh Ahmad.
”Jawaban hanya diberikan melalui telepon bahwa mereka (otoritas Mesir) saat ini tengah mencari posisi pasti yang bersangkutan berada di Provinsi mana,” ucap dia.
Karena itu, Untung memastikan, tidak benar Syekh Ahmad sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Saat ini dia masih bersembunyi di Mesir.
Di samping keberadaannya yang belum diketahui, kewarganegaraan ganda dari yang bersangkutan juga menjadi soal. Jika Syekh Ahmad melepas kewarganegaraan Indonesia, maka proses hukum di Bareskrim Polri akan lebih panjang.
”Otoritas Mesir belum memberikan jawaban secara resmi tentang permintaan kami untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan permintaan penyidik,” ujarnya.
Ditengarai Sembunyikan Kewarganegaraan Mesir dari Pemerintah Indonesia
Syekh Ahmad ditengarai telah menyembunyikan kewarganegaraan Mesir dari Pemerintah Indonesia. Menurut Untung, Syekh Ahmad mestinya hanya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Namun, belakangan diketahui bahwa yang bersangkutan juga memiliki kewarganegaraan Mesir.
