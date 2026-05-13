Menteri HAM Sentil Pengelola SPPG di Surabaya Usai Keracunan Massal MBG: Layak di-Blacklist! 

JawaPos.com - Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya menuai sorotan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai.

Ia menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh telah melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak profesional dan layak diberi sanksi tegas berupa blacklist (daftar hitam).

"Saya sudah sampaikan kalau soal SPPG yang tidak cekatan, tidak profesional seperti ini, bila perlu di-blacklist, SPPG-nya ya, ingat," ucapnya ketika menjenguk korban keracunan MBG di RSIA IBI Surabaya, Rabu (13/5).

Lebih lanjut, Menteri Pigai mengatakan jika dirinya menjadi Kepala BGN, ia akan mem-blacklist pengelola SPPG sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan program tersebut.

"Kalau saya kepala BGN, saya blacklist pengelola, karena ini kesalahan orang, bukan kesalahan SPPG, kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya harus seharusnya di blacklist," imbuhnya.

Dalam konteks HAM, Pigai menyampaikan kepada Kepala BGN bahwa kebijakan yang sedang berjalan perlu dievaluasi terus-menerus dan terbuka terhadap kritik serta masukan publik untuk perbaikan.