Menteri HAM Sentil Pengelola SPPG di Surabaya Usai Keracunan Massal MBG: Layak di-Blacklist! 

Menteri HAM Natalius Pigai minta pengelola SPPG Tembok Dukuh, Surabaya di-blacklist usai insiden keracunan MBG massal, Rabu (13/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya menuai sorotan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai.
Ia menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh telah melakukan kesalahan fatal. Mereka tidak profesional dan layak diberi sanksi tegas berupa blacklist (daftar hitam).
"Saya sudah sampaikan kalau soal SPPG yang tidak cekatan, tidak profesional seperti ini, bila perlu di-blacklist, SPPG-nya ya, ingat," ucapnya ketika menjenguk korban keracunan MBG di RSIA IBI Surabaya, Rabu (13/5).
Lebih lanjut, Menteri Pigai mengatakan jika dirinya menjadi Kepala BGN, ia akan mem-blacklist pengelola SPPG sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan program tersebut.
"Kalau saya kepala BGN, saya blacklist pengelola, karena ini kesalahan orang, bukan kesalahan SPPG, kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya harus seharusnya di blacklist," imbuhnya.
Dalam konteks HAM, Pigai menyampaikan kepada Kepala BGN bahwa kebijakan yang sedang berjalan perlu dievaluasi terus-menerus dan terbuka terhadap kritik serta masukan publik untuk perbaikan.
"Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu itu sedang dalam pembangunan, itu tidak di bisa dinilai dalam konteks HAM, tetapi dievaluasi, diperbaiki sampai standar maksimum tercapai," pungkas Pigai.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam