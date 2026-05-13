Pemerintah RI dan Rusia Teken Agreed Minutes, Perkuat Kerja Sama Sektor Energi hingga Pengelolaan Sampah

JawaPos.com - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia dalam bidang perdagangan, ekonomi, dan teknik, di Kazan, Rusia, pada Selasa (12/5).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Pemerintah RI serta Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia Denis Manturov yang mewakili Pemerintah Federasi Rusia.

Agreed Minutes tersebut merupakan dokumen bersama yang memuat perkembangan pelaksanaan kerja sama bilateral, berbagai kesepahaman yang telah dicapai dalam forum SKB, serta arah tindak lanjut kerja sama pada sejumlah sektor prioritas.

Dokumen ini juga menjadi pedoman penting guna memastikan implementasi hasil pembahasan kedua negara berjalan lebih terarah, berkesinambungan, dan konkret.

Menko Airlangga menjelaskan, ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam dokumen mencakup berbagai sektor strategis, seperti perdagangan dan investasi, energi terbarukan, pertanian dan perikanan, industri, transportasi dan konstruksi, pendidikan tinggi dan sains, kesehatan, pariwisata, budaya, pengembangan digital dan media massa, olahraga, geologi dan pemanfaatan sumber daya mineral, hingga pengelolaan sampah padat perkotaan.

Menurutnya, penandatanganan Agreed Minutes SKB ke-14 Indonesia–Rusia menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam mempererat serta menindaklanjuti kerja sama bilateral di berbagai bidang prioritas.

“Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan berbagai potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik,” kata Airlangga.

Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia dan Rusia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan bilateral yang saling menguntungkan serta mendukung prioritas pembangunan nasional masing-masing negara.