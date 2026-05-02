Cek Lokasi IFC, Airlangga Siapkan KEK Kura-Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi KEK Kura-Kura Bali. (IG Airlangga)
JawaPos.com–Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali menjadi pusat keuangan global atau Indonesia Financial Center (IFC).
Hal itu terungkap di tengah kunjungannya bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani serta Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria di lokasi yang direncanakan menjadi pusat IFC. Airlangga menjelaskan, kehadiran IFC merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing industri jasa keuangan nasional.
”Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong Indonesia agar semakin berperan di tingkat global, khususnya dalam sektor keuangan,” ujar Airlangga dalam akun Instagram pribadinya, Jumat (1/5).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, KEK Kura-Kura Bali dirancang sebagai ekosistem terpadu yang akan mendukung operasional pusat keuangan internasional. Bahkan, kawasan tersebut akan menghadirkan berbagai fasilitas penunjang, termasuk Business Hub yang menjadi pusat berbagai inisiatif strategis seperti Global Blended Finance Alliance (GBFA), institusi pendidikan bisnis, hingga jalur investasi unggulan.
Tak hanya itu, penguatan juga dilakukan melalui pembangunan Knowledge District yang dilengkapi pusat kewirausahaan dan inovasi. Di dalamnya akan hadir fasilitas pendidikan internasional serta pusat riset lingkungan pesisir, termasuk International Mangrove Research Center (IMRC).
Dalam kesempatan yang sama, rombongan juga meninjau proyek Sira Village Grand Outlet Bali yang berada di kawasan KEK Kura-Kura. Proyek tersebut mengusung konsep open-air luxury outlet pertama di Bali dan dijadwalkan melakukan soft opening pada pertengahan tahun ini.
Airlangga menilai, kehadiran proyek tersebut dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan sekaligus investor global. Partisipasi investor internasional seperti Mitsubishi Estate juga dinilai sebagai sinyal kuat terhadap prospek jangka panjang kawasan tersebut.
”KEK Kura-Kura Bali menegaskan kesiapan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Ke depan, Bali diharapkan menjadi pusat gravitasi baru bagi arus modal, talenta, dan inovasi global,” tandas Airlangga.
