Sabik Aji Taufan
Rabu, 13 Mei 2026 | 20.25 WIB

Kakorlantas Irjen Agus Ingatkan Polantas Jaga Marwah Institusi, Beri Layanan Humanis kepada Rakyat

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (Polri)

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengingatkan kepada jajarannya agar menjaga marwah dan citra Polantas. Pelayanan harus dilakukan dengan profesional dan humanis.

Agus mengatakan, pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah memberikan arahan jelas agar polantas bekerja dengan profesional.

“Bagaimana kita bisa menjaga marwah Polantas yang baik, merubah wajah Polantas yang lebih baik, dan merefleksikan pelayanan publik baik di bidang operasional maupun administrasi lainnya,” ujar Irjen Agus, Rabu (13/5).

Ia menekankan, seluruh Direktur Lalu Lintas di wilayah harus mampu mengelola personel dengan baik. Langkah ini penting untuk meraih kepercayaan masyarakat.

Irjen Agus juga menilai, pendekatan humanis yang saat ini dijalankan jajaran Polantas telah mendapatkan respons positif dari masyarakat, termasuk komunitas ojek online.

“Saya merasakan bahwa pendekatan Polantas saat ini bukan menggunakan tilang, tapi menggunakan hati,” imbuhnya.

Selain itu, kehadiran polantas harus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Terutama dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

Dengan pelayanan yang baik, komunikasi humanis, serta kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci membangun citra positif.

Atas dasar itu, Polantas perlu membangun kedekatan dengan masyarakat melalui semangat menyapa dengan hati dan melayani dengan aksi demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

