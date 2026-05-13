Pengamat Nilai Transformasi BUMN Jadi Faktor Pendukung Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen

Badan Pengaturan BUMN. (Dok. Kemenkop.com)
JawaPos.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 dinilai tidak lepas dari transformasi pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah.
Pengamat politik ekonomi Arman Saputra mengatakan pembentukan Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara menjadi langkah penting dalam memperkuat peran perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.
“Transformasi BUMN melalui BP BUMN dan Danantara membuat perusahaan negara lebih fokus, profesional, dan terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” beber Arman dalam keterangannya, Senin (11/5).
Menurut dia, selama ini BUMN kerap menghadapi persoalan birokrasi dan dinilai bergerak lambat. Namun, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menunjukkan dampak positif.
Arman menilai pemisahan fungsi regulator dan operator membuat BUMN lebih fleksibel dalam menjalankan bisnis serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.
Ia mencontohkan kinerja Bank Himbara pada kuartal pertama 2026 yang disebut mengalami pertumbuhan laba bersih rata-rata 12,4 persen secara tahunan. Selain itu, penyaluran kredit juga meningkat 11,8 persen dengan fokus pada sektor UMKM dan hilirisasi industri.
“Peningkatan kredit itu berdampak langsung pada penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja,” sambungnya.
Selain sektor perbankan, Arman menyebut BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD turut berperan menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas pasokan dan harga pangan.
Dia juga mengungkapkan sinergi BUMN pada awal 2026 disebut telah menyumbang pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 120 triliun hingga Rp 135 triliun.
Baca Juga:Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian Raih Predikat 'Best of the Best' di BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2026
Menurut Arman, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi sinyal positif bagi investor asing terhadap iklim investasi Indonesia.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam