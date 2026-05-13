Pengamat Nilai Transformasi BUMN Jadi Faktor Pendukung Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen

JawaPos.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 dinilai tidak lepas dari transformasi pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah.

Pengamat politik ekonomi Arman Saputra mengatakan pembentukan Badan Pengelola (BP) BUMN dan Danantara menjadi langkah penting dalam memperkuat peran perusahaan negara terhadap perekonomian nasional.

“Transformasi BUMN melalui BP BUMN dan Danantara membuat perusahaan negara lebih fokus, profesional, dan terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” beber Arman dalam keterangannya, Senin (11/5).

Menurut dia, selama ini BUMN kerap menghadapi persoalan birokrasi dan dinilai bergerak lambat. Namun, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menunjukkan dampak positif.

Arman menilai pemisahan fungsi regulator dan operator membuat BUMN lebih fleksibel dalam menjalankan bisnis serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

Ia mencontohkan kinerja Bank Himbara pada kuartal pertama 2026 yang disebut mengalami pertumbuhan laba bersih rata-rata 12,4 persen secara tahunan. Selain itu, penyaluran kredit juga meningkat 11,8 persen dengan fokus pada sektor UMKM dan hilirisasi industri.

“Peningkatan kredit itu berdampak langsung pada penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja,” sambungnya.

Selain sektor perbankan, Arman menyebut BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD turut berperan menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dia juga mengungkapkan sinergi BUMN pada awal 2026 disebut telah menyumbang pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 120 triliun hingga Rp 135 triliun.