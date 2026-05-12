Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian Raih Predikat 'Best of the Best' di BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2026

JawaPos.com – PT Pegadaian berhasil memborong berbagai kategori penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2026, yakni Key Elements of Marketing, Tech-Marketing, serta Entrepreneurial Marketing.
Tidak hanya itu, Pegadaian juga berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai “Best of the Best” pada acara yang diselenggarakan di Kota Kasablanka Jakarta, Pada Rabu (6/5).
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas agility Pegadaian dalam beradaptasi di tengah disrupsi industri melalui strategi pemasaran yang inovatif. Ajang yang berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026 ini menyoroti perusahaan yang mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis signifikan sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat.
Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, beliau menyampaikan bahwa Pegadaian akan terus berkomitmen untuk mengutamakan kebutuhan nasabah.
“Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa strategi modern, seperti digitalisasi yang perlu berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan di lapangan. Tentunya Pegadaian berkomitmen untuk melayani sepenuh hati dan terus mendengar dan memahami kebutuhan nasabah,” ujar Selfie.
Keberhasilan Pegadaian dalam kategori Key Elements of Marketing didorong oleh konsistensi perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik melalui semangat CX100. Pendekatan ini mengedepankan sisi humanis dalam setiap interaksi, sehingga mampu membangun kedekatan emosional yang membuat nasabah merasa dilayani secara personal dan tulus.
Di sisi lain, keunggulan pada kategori Tech-Marketing dibuktikan melalui kehadiran aplikasi Tring!. Inovasi digital ini menjadi solusi praktis sebagai literasi keuangan berbasis emas untuk menjangkau berbagai kalangan dalam mengakses layanan finansial secara cepat tanpa harus mengantre, tanpa menghilangkan esensi keramahan layanan yang menjadi ciri khas Pegadaian.
“Sebagai Bank Emas pertama di Indonesia, kehadiran Tring! By Pegadaian menjadi semangat baru bagi kami. Strategi pemasaran dan masifnya campaign yang kami lakukan membuktikan komitmen kami untuk terus memperluas akses keuangan berbasis emas di Indonesia. Semangat inilah yang kami bawa untuk dapat terus MengEMASkan Indonesia," tambah Selfie.
Kemenangan pada kategori Entrepreneurial Marketing semakin mengukuhkan posisi Pegadaian sebagai organisasi yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi. Pegadaian dinilai piawai dalam melihat peluang pasar dan berani mengeksekusi inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan nasabah.
Pada kesempatan yang sama, Selfie Dewiyanti juga menerima penghargaan Dewi BUMN, yang menjadi ruang apresiasi bagi para pemimpin perempuan di lingkungan BUMN. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas dedikasinya dalam mengawal transformasi pemasaran dan inovasi produk di Pegadaian yang inklusif sehingga berhasil membawa Pegadaian semakin relevan dihati lintas generasi.
