Syahrul Yunizar
Sabtu, 9 Mei 2026 | 22.55 WIB

Kapolri Ganti Kapolda Jabar, Ini Profil Irjen Pipit Rismanto yang Pernah Jadi Dirtipidter Bareskrim Polri

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengganti Rudi dengan Irjen Pipit Rismanto menjadi Kapolda Jawa Barat. (Istimewa)

JawaPos.com - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Rudi Setiawan dipindahtugaskan menjadi perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengganti Rudi dengan Irjen Pipit Rismanto. Berikut profil lengkap abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 tersebut.

Berdasar catatan dan dokumen pemberitaan JawaPos.com, Irjen Pipit merupakan jenderal bintang dua Polri yang berpengalaman di bidang reserse. Dia pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri pada 2021. Salah satu kasus yang pernah dia tangani adalah kasus gagal ginjal akut.

Bila ditarik sampai 10 tahun ke belakang, karir Pipit memang tidak lepas dari bidang reserse. Dia menjadi wakil direktur reserse narkoba Polda Sumatera Barat (Sumbar) pada 2013. Kemudian menjadi direktur reserse kriminal khusus Polda Bangka Belitung (Babel) pada 2015.

Setelah itu, Pipit masuk Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Dan pada 2020 mendapat kepercayaan menjadi wakil dirtipidter. Setahun kemudian, pada 2021, Pipit mendapat kenaikan pangkat menjadi brigadir jenderal dan dipercaya menjadi dirtipidter Bareskrim Polri.

Karirnya terus naik hingga menjadi kapolda Kalimantan Barat (Kalbar). Di wilayah penugasan itu, dia sempat menyikat beberapa pelaku tambang ilegal. Kini, Pipit ditarik ke Jabar untuk memimpin salah satu satuan kerja (satker) kewilayahan Polri dengan tantangan yang jauh lebih kompleks.

Kepala Divisi Humas Polri Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi kepolisian. Dia menyatakan bahwa hal itu menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata dia pada Sabtu (9/5).

Selain Pipit, total ada 9 kapolda yang digantik. Rinciannya adalah Kapolda Sumbar Irjen Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto, Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman, Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, dan Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri,

”Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

