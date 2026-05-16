Kapolri Ungkap Progres SPPG, Polri Siapkan 1.500 Unit untuk Program Makan Bergizi Gratis

JawaPos.com - Polri menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Infrastruktur ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Target tersebut disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat melaporkan perkembangan program di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Penyampaian dilakukan dalam agenda panen raya jagung serentak kuartal II di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia,” kata Kapolri.

Kapolri menjelaskan pembangunan SPPG dilakukan untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan.

“Sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sigit.

“Di sisi lain, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” ucap Sigit.

Dari total tersebut, sebanyak 736 unit telah beroperasi. Kemudian 172 unit berada dalam tahap persiapan operasional, sementara 468 lainnya masih dalam proses pembangunan.

Jika seluruh fasilitas tersebut beroperasi penuh, manfaatnya diproyeksikan cukup besar. Program ini disebut bisa menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.