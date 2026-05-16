Dhimas Ginanjar
Minggu, 17 Mei 2026 | 01.19 WIB

Kapolri Lapor ke Presiden Prabowo, 33 SPPG Polri Dibangun di Wilayah 3T dan 47 Gunakan CNG

Presiden Prabowo (tengah) bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan SPPG Polri secara serentak. (Mabes Polri)

JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo melaporkan perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam program ini, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG sepanjang 2026.

Laporan tersebut disampaikan dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kapolri menyebut perluasan pembangunan SPPG tidak hanya difokuskan di wilayah perkotaan. Sejumlah unit juga dibangun untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas.

Polri saat ini tengah membangun 33 SPPG di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pemenuhan gizi.

“Selain itu, Polri juga sedang membangun 33 SPPG di wilayah 3T sebagai wujud dukungan terhadap perluasan pemerataan akses pemenuhan gizi,” kata Sigit.

Selain memperluas jangkauan layanan, Polri juga mulai mengadopsi pendekatan energi yang lebih efisien. Hal ini dilakukan untuk mendukung operasional fasilitas secara berkelanjutan.

Kapolri mengungkapkan sebanyak 47 SPPG telah menggunakan Compressed Natural Gas atau CNG. Pemanfaatan energi ini dinilai lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.

“Penggunaan CNG ini menjadi langkah strategis Polri dalam mendukung operasional SPPG yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan,” ujar Sigit.

Menurut Kapolri, langkah tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi. Inovasi operasional ini juga dikaitkan dengan pembangunan sistem pangan nasional.

