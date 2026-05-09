Profil Brigjen Pol Himawan Bayu Aji yang Ditunjuk Kapolri Jadi Kapolda Sulawesi Tenggara 

JawaPos.com - Mutasi ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di tubuh Polri turut membawa Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mendapatkan promosi. Jenderal bintang satu Polri tersebut mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi kapolda di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Himawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995. Saat ini, dia bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri. Sebagai salah seorang pati Polri, Himawan memiliki karir yang cemerlang. Dia pernah menduduki sejumlah posisi penting di jajaran kepolisian Indonesia.

Berdasar rekam jejak perjalanan tugasnya, Himawan pernah mendapat kepercayaan menjadi Kasat Reskrim Polresta Barelang dan Kapolres Sidoarjo. Oleh Polri, dia diberi pangkat brigjen pol atau jenderal bintang satu pada 2022 lalu. Kemudian dia mendapat kepercayaan menjadi salah satu direktur di Bareskrim Polri sejak 2023.

Mutasi Himawan kali ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026. Dia ditunjuk menggantikan Irjen Didik Agung Widjanarko sebagai pemegang tongkat komando di jajaran Polda Sultra saat ini.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi kepolisian. Dia menyatakan bahwa hal itu menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata dia pada Sabtu (9/5).

Dalam surat telegram yang sama, beberapa pati mendapatkan penugasan baru untuk level jabatan yang sama. Namun, tidak sedikit pula yang naik pangkat. Baik dari jenderal bintang satu ke jenderal bintang dua maupun dari pangkat kombes menjadi brigjen. Adapun rincian 9 kapolda yang diganti terdiri atas:

Kapolda Sumbar Irjen Djati Wiyoto Abadhy

Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto

Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto

Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar

Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman

Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja

Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid

Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri