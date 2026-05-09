Profil Brigjen Pol Himawan Bayu Aji yang Ditunjuk Kapolri Jadi Kapolda Sulawesi Tenggara 

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyampaikan keterangan kepada awak media. (Polri)
JawaPos.com - Mutasi ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di tubuh Polri turut membawa Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mendapatkan promosi. Jenderal bintang satu Polri tersebut mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menjadi kapolda di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Himawan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995. Saat ini, dia bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri. Sebagai salah seorang pati Polri, Himawan memiliki karir yang cemerlang. Dia pernah menduduki sejumlah posisi penting di jajaran kepolisian Indonesia.
Berdasar rekam jejak perjalanan tugasnya, Himawan pernah mendapat kepercayaan menjadi Kasat Reskrim Polresta Barelang dan Kapolres Sidoarjo. Oleh Polri, dia diberi pangkat brigjen pol atau jenderal bintang satu pada 2022 lalu. Kemudian dia mendapat kepercayaan menjadi salah satu direktur di Bareskrim Polri sejak 2023.
Mutasi Himawan kali ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026. Dia ditunjuk menggantikan Irjen Didik Agung Widjanarko sebagai pemegang tongkat komando di jajaran Polda Sultra saat ini.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, mutasi jabatan di tubuh Polri merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi kepolisian. Dia menyatakan bahwa hal itu menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh Korps Bhayangkara.
”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata dia pada Sabtu (9/5).
Dalam surat telegram yang sama, beberapa pati mendapatkan penugasan baru untuk level jabatan yang sama. Namun, tidak sedikit pula yang naik pangkat. Baik dari jenderal bintang satu ke jenderal bintang dua maupun dari pangkat kombes menjadi brigjen. Adapun rincian 9 kapolda yang diganti terdiri atas:
Kapolda Sumbar Irjen Djati Wiyoto Abadhy
Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto
Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto
Kapolda Kalbar Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar
Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman
Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja
Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid
Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji
Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri
”Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Isir.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau