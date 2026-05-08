Jenazah Anggota IV BPK Bakal Dimakamkan di Kolaka Sulawesi Tenggara

JawaPos.com – Jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh bakal dimakamkan di Kolaka Sulawesi Tenggara.

'"Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jl Kartika Utama, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara," tulis keterangan resmi Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK dikutip Jumat (8/5).

Pimpinan dan segenap keluarga besar BPK juga menyampaikan penghormatan atas pengabdian Almarhum. Adapun almarhum menjabat sebagai Anggota IV BPK sejak April 2022.

"Semoga Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan," lanjut keterangan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya, Jumat (8/5).

Menteri Pertanian (Mentan) Amran yang sempat takziyah di kediaman almarhum mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga.

Menurut keterangan yang didapat, kejadian kebakaran begitu cepat, api membesar dan asap hitam tak dapat dihindarkan. Saat itu, korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi rumah.

Amran menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum yang dikenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.