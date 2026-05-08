Kebakaran Rumah di Jaksel, Korban Tewas Teridentifikasi Sebagai Anggota IV BPK Haerul Saleh

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Haerul Saleh. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar duka data dari RT 03, RW 92, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa pada Jumat pagi (8/5). Kebakaran yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel) menyebabkan seorang tewas. Belakangan diketahui bahwa korban adalah anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi menyampaikan bahwa korban bernama Haerul Salah. Dari lokasi kebakaran, jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas kesehatan.
”Iya, Haerul Saleh, (korban) orang BPK,” kata dia saat ditanyai oleh awak media melalui sambungan telepon.
Informasi kebakaran di rumah milik anggota BPK tersebut pertama kali dilaporkan oleh masyarakat di RT setempat. Saat itu, mereka melihat ada asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah tersebut. Sehingga langsung melapor kepada petugas pemadam kebakaran.
”Diduga api berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah,” ucap Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan (Jaksel) Asril Rizal.
Asril menyatakan bahwa, pihaknya pertama kali mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 08.00 WIB. Kemudian petugas sudah berada di lokasi dan melakukan pemadaman pada pukul 08.07 WIB. Proses pemadaman itu tuntas pada pukul 08.46 WIB.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1