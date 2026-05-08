Kebakaran Rumah di Jaksel, Korban Tewas Teridentifikasi Sebagai Anggota IV BPK Haerul Saleh

JawaPos.com - Kabar duka data dari RT 03, RW 92, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa pada Jumat pagi (8/5). Kebakaran yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel) menyebabkan seorang tewas. Belakangan diketahui bahwa korban adalah anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi menyampaikan bahwa korban bernama Haerul Salah. Dari lokasi kebakaran, jenazahnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut oleh petugas kesehatan.

”Iya, Haerul Saleh, (korban) orang BPK,” kata dia saat ditanyai oleh awak media melalui sambungan telepon.

Informasi kebakaran di rumah milik anggota BPK tersebut pertama kali dilaporkan oleh masyarakat di RT setempat. Saat itu, mereka melihat ada asap hitam mengepul dari lantai 3 rumah tersebut. Sehingga langsung melapor kepada petugas pemadam kebakaran.

”Diduga api berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah,” ucap Kepala Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan (Jaksel) Asril Rizal.