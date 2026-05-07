Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Kamis, 7 Mei 2026 | 22.14 WIB

Buka Rakernis Reskrim 2026, Kapolri Tekankan Penegakan Hukum Humanis dan Profesional

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapat Kerja Teknis Reserse Kriminal di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5). (Mabes Polri) - Image

Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat membuka Rapat Kerja Teknis Reserse Kriminal di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5). (Mabes Polri)

 
JawaPos.com - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajaran reserse kriminal di seluruh Indonesia untuk memperkuat penegakan hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Teknis Reserse Kriminal di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Rakernis ini menjadi forum konsolidasi jajaran reskrim dari berbagai daerah.

Kapolri menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari komitmen institusi Polri.

"Ini menunjukkan wujud komitmen kita untuk bersama-sama bersatu melaksanakan penegakan hukum yang menjadi perhatian khusus pemerintah dan juga memberikan rasa aman dan memberikan keadilan bagi masyarakat," kata Sigit.

Rakernis juga disebut menjadi momentum penguatan kualitas sumber daya manusia di fungsi reserse kriminal. Profesionalisme aparat dinilai penting dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang.

Selain itu, Kapolri meminta seluruh jajaran meningkatkan kolaborasi antarpenegak hukum. Sinergi dinilai diperlukan agar penegakan hukum berjalan lebih optimal.

Menurutnya, tantangan global turut berdampak pada kondisi dalam negeri. Situasi tersebut memunculkan berbagai potensi kejahatan baru yang perlu diantisipasi.

"Khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah. Di sisi lain juga kita menghadapi situasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah hukum baru yang tentunya harus kita antisipasi bersama," ujar Sigit.

Kapolri juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Terutama bagi tindak pidana yang membahayakan masyarakat dan negara.

Namun di sisi lain, pelayanan terhadap masyarakat juga harus terus diperkuat. Termasuk perhatian kepada kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum lebih besar.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Tinjau Jasa Marga Command Center, Kapolri Sebut Puncak Arus Balik Terlewati, Penanganan Lancar - Image
Nasional

Tinjau Jasa Marga Command Center, Kapolri Sebut Puncak Arus Balik Terlewati, Penanganan Lancar

Kamis, 26 Maret 2026 | 00.24 WIB

Cek Kesiapan Mudik, Kapolri Listyo Sigit Tinjau Terminal Bungurasih Sidoarjo - Image
Surabaya Raya

Cek Kesiapan Mudik, Kapolri Listyo Sigit Tinjau Terminal Bungurasih Sidoarjo

Senin, 16 Maret 2026 | 01.05 WIB

Soal Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Kapolda Metro Jaya: Doakan Saja Bisa Terungkap Cepat - Image
Nasional

Soal Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS, Kapolda Metro Jaya: Doakan Saja Bisa Terungkap Cepat

Minggu, 15 Maret 2026 | 07.04 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore