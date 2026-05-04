Dukung Kehadiran Perpukadesi, Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Tiga Hal

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mendukung kehadiran Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi). Eks Kapolri itu berharap organisasi ini dapat memberikan masukan dan kritikan yang membangun untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tito berharap, ada tiga hal yang bisa dijaga oleh Perpukadesi. Yaitu organisasi ini jangan terlibat politik praktis, tidak melakukan intervensi kewenangan pimpinan pusat dan daerah, dan jangan sampai ada kepentingan persoalan pribadi yang membawa nama organisasi.

“Pemerintah juga bisa berinisiatif untuk memanfaatkan organisasi ini karena mereka memiliki kekayaan pengalaman memimpin daerah untuk memberikan masukan,” kata Mendagri di Jakarta, Senin (4/5).

Periode kepengurusan tahun 2026-2031 dipimpin oleh Jenderal TNI (HOR) H. Bibit Waluyo. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa Perpukadesi tidak akan berpolitik praktis. Perpukadesi adalah organisasi bersifat terbuka, mandiri, kekeluargaan, dan bukan organisasi politik. Kontribusi dari mereka pun tidak akan melalui jalur politik.

“Para purna kepala daerah tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan ingin tetap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” beber Bibit yang menjadi salah satu pendiri perkumpulan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional tetap harus berjalan berlandaskan nilai-nilai Trigatra dan Pancagatra serta berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembentukan Perpukadesi berlandaskan semangat menghadirkan wadah silaturahmi bagi para purna kepala daerah di Indonesia. Meski baru berusia muda, kehadiran Perpukadesi istimewa karena belum banyak organisasi yang mampu menghimpun begitu banyak purna kepala daerah

Menurut Bibit, Perpukadesi menaruh perhatian penuh pada isu-isu publik dan kebijakan negara. Namun di saat yang sama menjaga jarak dengan semua kekuatan politik dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Selain Bibit, mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menjadi Ketua Dewan Penasehat Perpukadesi.

Sekretaris Jenderal Perpukadesi Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M. menuturkan bahwa perjalanan pembangunan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan telah melewati berbagai momentum krusial dan dinamika yang kompleks. Dalam proses tersebut terjadi tarik-menarik kepentingan adalah sebuah keniscayaan. Namun, mereka percaya bahwa dinamika itu lahir bukan dari niat untuk merusak bangsa, melainkan dari keberagaman jalan dan cara yang dipilih untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Sejak awal reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah telah membuka pintu seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mengabdikan diri dalam kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun dalam praktek pelaksanaannya masih banyak yang harus diperbaiki, di sisi lain harus diakui pula bahwa perjalanan ini telah melahirkan barisan pemimpin yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.