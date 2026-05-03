Bintang Pradewo
Minggu, 3 Mei 2026 | 22.26 WIB

Ini Jadwal Ujian Manajer Koperasi Merah Putih 2026

Warga saat berbelanja di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Koperasi Merah Putih di kawasan Blok M, Jakarta, Kamis (2/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Panitia Seleksi Nasional resmi merilis jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi untuk Rekrutmen Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Tahun 2026.

Jadwal ini menjadi babak penentuan bagi ribuan peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos tahap administrasi.

Berdasarkan pengumuman terbaru, tahapan seleksi kompetensi ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya.

Peserta tidak hanya dituntut memiliki wawasan luas, tetapi juga ketepatan dalam menjawab soal karena sistem yang digunakan sangatlah ketat.

Jadwal Baru Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 

Diketahui jadwal seleksi rekrutmen KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) ini berubah dari jadwal awal.

Sebelumnya periode pengumuman jadwal seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 1 - 4 Mei 2026.

Sementara berdasarkan jadwal baru, pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada 30 April 2026 - 2 Mei 2026.

Selain itu jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi juga berubah, sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada 5 - 14 Mei 2026 dimajukan menjadi 3 - 12 Mei 2026.

