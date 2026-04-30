Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 1 Mei 2026 | 03.45 WIB

Temui Komunitas Ojol Sukabumi Jelang May Day, Polri Siapkan Pengawalan untuk Buruh ke Jakarta

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. (Polri)

 

JawaPos.com - Korlantas Polri tengah fokus dalam pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan jatuh pada Jumat (1/5) esok hari. Edukasi keselamatan berkendara dimasifkan agar angka kecelekaan lalu lintas bisa ditekan.
 
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho pun menemui komunitas ojek online (ojol) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Melalui kegiatan Polisi Menyapa ini diharapkan bisa meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
 
Agus mengatakan, perlu ada pendekatan humanis dalam membangun budaya tertib lalu lintas. Pengemudi ojol menjadi aspek penting karena setiap hari berkegiatan di jalan raya.
 
“Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi dengan komunitas ojol menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kepatuhan di jalan,” ujar Agus.
 
Dalam kesemepatan ini, Jenderal bintang dua Polri ini memastikan pengawalan kepada buruh dari Jawa Barat menuju Jakarta dilaksanakan secara optimal. Petugas juga akan mengatur pergerakan kendaraan besar seperi bus.
 
 
“Pengamanan dan pengawalan sudah disiapkan secara matang. Pergerakan bus menuju Jakarta akan diatur agar berjalan aman dan lancar,” jelasnya.
 
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendekatan Polri kini tidak lagi semata mengedepankan penindakan, melainkan mengutamakan pendekatan humanis melalui komunikasi dan silaturahmi.
 
Ojol selama inj sudah dianggap sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergitas ini perlu ditingkatkan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.
 
“Polantas tidak lagi hanya mengedepankan tilang, tetapi pendekatan hati. Komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci. Ojol sudah menjadi mitra strategis dalam menjaga kamtibmas dan keselamatan lalu lintas,” ungkapnya.
 
Ia berharap sinergi antara Polri dan komunitas ojol dapat menjaga situasi tetap kondusif, khususnya di Sukabumi, sekaligus meningkatkan kamseltibcarlantas. Berbagai persoalan lalu lintas seperti kepadatan dan kemacetan juga telah dibahas bersama untuk dicarikan solusi.
 
“Keselamatan menjadi yang paling utama. Melalui komunikasi dan kebersamaan, yang terpenting adalah semua pengguna jalan selamat,” tandasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Peredaran Narkotika Libatkan Jaringan Lintas Negara, Polri Perkuat Satgas Anti Narkoba - Image
Berita Daerah

Peredaran Narkotika Libatkan Jaringan Lintas Negara, Polri Perkuat Satgas Anti Narkoba

Minggu, 26 April 2026 | 14.59 WIB

Polri Bongkar Praktik Terstruktur Pengiriman PMI Ilegal di Pesisir Dumai - Image
Ekonomi

Polri Bongkar Praktik Terstruktur Pengiriman PMI Ilegal di Pesisir Dumai

Jumat, 24 April 2026 | 06.28 WIB

Wamenkum sebut Polantas Representasi Wajah Negara, Minta Tidak Semua Laka Lantas Dipidana - Image
Nasional

Wamenkum sebut Polantas Representasi Wajah Negara, Minta Tidak Semua Laka Lantas Dipidana

Jumat, 24 April 2026 | 06.20 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore