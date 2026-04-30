Temui Komunitas Ojol Sukabumi Jelang May Day, Polri Siapkan Pengawalan untuk Buruh ke Jakarta

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. (Polri)

JawaPos.com - Korlantas Polri tengah fokus dalam pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day yang akan jatuh pada Jumat (1/5) esok hari. Edukasi keselamatan berkendara dimasifkan agar angka kecelekaan lalu lintas bisa ditekan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho pun menemui komunitas ojek online (ojol) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Melalui kegiatan Polisi Menyapa ini diharapkan bisa meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Agus mengatakan, perlu ada pendekatan humanis dalam membangun budaya tertib lalu lintas. Pengemudi ojol menjadi aspek penting karena setiap hari berkegiatan di jalan raya.

“Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi dengan komunitas ojol menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kepatuhan di jalan,” ujar Agus.

Dalam kesemepatan ini, Jenderal bintang dua Polri ini memastikan pengawalan kepada buruh dari Jawa Barat menuju Jakarta dilaksanakan secara optimal. Petugas juga akan mengatur pergerakan kendaraan besar seperi bus.

“Pengamanan dan pengawalan sudah disiapkan secara matang. Pergerakan bus menuju Jakarta akan diatur agar berjalan aman dan lancar,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendekatan Polri kini tidak lagi semata mengedepankan penindakan, melainkan mengutamakan pendekatan humanis melalui komunikasi dan silaturahmi.

Ojol selama inj sudah dianggap sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sinergitas ini perlu ditingkatkan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Polantas tidak lagi hanya mengedepankan tilang, tetapi pendekatan hati. Komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci. Ojol sudah menjadi mitra strategis dalam menjaga kamtibmas dan keselamatan lalu lintas,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara Polri dan komunitas ojol dapat menjaga situasi tetap kondusif, khususnya di Sukabumi, sekaligus meningkatkan kamseltibcarlantas. Berbagai persoalan lalu lintas seperti kepadatan dan kemacetan juga telah dibahas bersama untuk dicarikan solusi.

“Keselamatan menjadi yang paling utama. Melalui komunikasi dan kebersamaan, yang terpenting adalah semua pengguna jalan selamat,” tandasnya.