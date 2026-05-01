Momen Prabowo Lempar Baju Safari Krem Hanya Sisakan Kaus Oblong Hitam saat Perayaan May Day di Monas

Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah pimpinan organisasi-organisasi buruh menyapa para buru dalam May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Momen unik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menarik perhatian dengan melemparkan pakaian safari krem yang dikenakannya ke arah para buruh yang berada di bawah panggung.
Peristiwa itu berlangsung setelah ia menyampaikan pidato dalam perayaan Hari Buruh. Usai sambutan, Prabowo sempat menyalami sejumlah pejabat yang turut hadir di atas panggung sebelum bergerak ke sisi kiri.
Seketika, Prabowo secara spontan membuka kancing baju safarinya satu per satu hingga melepasnya, menyisakan kaus dalam berwarna hitam. Tak lama kemudian, baju tersebut diayunkan dari atas panggung dan dilempar ke arah massa buruh, yang langsung berebut menangkapnya.
Setelah itu, Prabowo bersama rombongan turun dari panggung dan mendekati kerumunan untuk menyapa para buruh secara langsung.
Selain melempar baju, ia juga tampak mebagikan topi dan bersalaman kepada para buruh yang hadir ke lapangan Monas.
Prabowo menyatakan, kehadirannya dalam perayaan May Day merupakan sebuah kehormatan, sekaligus momentum untuk menegaskan kedekatan pemerintah dengan rakyat.
"Hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama kalian. Ini kehormatan bagi saya, terima kasih," pungkasnya.
