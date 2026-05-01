Jakarta Siaga May Day! 24.980 Personel Gabungan Siap Kawal Aksi Buruh di Monas

Peringatan hari buruh atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com–Ibu Kota bersiap menyambut peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/4). Sebanyak 24.980 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait disiagakan untuk mengawal jalannya aksi massa yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta Pusat.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menekankan bahwa dinamika May Day selalu menjadi sorotan publik. Sehingga kesiapan fisik dan mental personel menjadi kunci utama dalam pengamanan.
”Pengamanan harus dilakukan secara profesional dan humanis. Atur pergerakan massa mulai dari titik kedatangan hingga kepulangan agar tidak menimbulkan kepadatan maupun gangguan kamtibmas,” ujar Dekananto.
Tak hanya soal pengaturan massa, pihak kepolisian juga mewaspadai adanya potensi penyusupan provokator yang bisa memicu kericuhan. Tim kesehatan dan jalur evakuasi darurat pun telah dipetakan secara matang untuk mengantisipasi segala kemungkinan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold E.P. Hutagalung mengungkapkan, ribuan personel telah disebar ke berbagai sektor pengamanan sesuai dengan ploting yang telah ditentukan. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang tertib bagi peserta aksi maupun warga yang melintas.
”Kami telah menyiapkan pengamanan secara menyeluruh dengan melibatkan 24.980 personel gabungan. Seluruh anggota sudah diploting sesuai tugas masing-masing untuk memastikan kegiatan May Day berjalan aman, tertib, dan lancar,” kata Reynold.
Meski penjagaan terlihat sangat ketat, Reynold menjamin bahwa aparat akan tetap menggunakan pendekatan yang santun di lapangan. Prioritas utama Polri adalah memastikan aspirasi buruh tersampaikan tanpa mengabaikan keselamatan publik.
”Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Kami mengimbau seluruh peserta untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan mematuhi aturan yang berlaku,” tambah dia.
Diketahui, sebanyak 200 ribu buruh dari berbagai daerah di Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Banten akan memadati lokasi peringatan May Day tersebut.
